Microsoft 365-Roadmap: Daran arbeitet Microsoft für Outlook und Teams

Es gibt für die kommenden Wochen einen recht interessanten Ausblick auf Neuerungen, die für Microsoft 365 geplant sind. Laut der Roadmap starten dabei in Kürze neue und verbesserte Funktionen für die Outlook-Suche und für Teams.

"Mit kategorisierten E-Mail-Suchordnern können Sie E-Mails einfach nach zugewiesenen Kategorien filtern und so die Organisation des Posteingangs verbessern. Mit den Suchordnern für E-Mails von bestimmten Personen können Sie automatisch E-Mails von bestimmten Absendern oder Kontakten sammeln und organisieren."

Outlook-App zeigt bald Online-Archivspeicher an

