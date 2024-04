Microsoft hat bestätigt, dass bei einigen Outlook.com-Nutzern Probleme auftreten, sobald sie versuchen, E-Mails an Gmail-Konten zu senden. Dabei werden die E-Mails blockiert und als Spam markiert - es gibt aber eine Übergangslösung, die man ausprobieren kann.

Nachrichten als verdächtig eingestuft

Vorübergehende Lösung

Die neuen Antispam-Richtlinien von Google

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Dieses Problem betrifft demnach nur Nutzer mit Outlook.com-Länderdomänen, wie aus einem am 2. April überarbeiteten Support-Dokument hervorgeht Betroffene Outlook-Nutzer werden in Folge-E-Mails von den Gmail-Servern darüber informiert, dass ihre Nachrichten als verdächtig eingestuft und daher nicht in den Posteingang des Empfängers ausgeliefert wurden."Remote-Server hat Nachricht als Spam erkannt [...]. Google Mail hat festgestellt, dass diese Nachricht aufgrund der sehr niedrigen Reputation der sendenden Domain wahrscheinlich verdächtig ist. Um unsere Nutzer bestmöglich vor Spam zu schützen, wurde die Nachricht blockiert", heißt es in der Antwort des Mailservers von Google Mail (mx.google.com).Bis das Outlook.com-Team dieses Problem beheben kann, rät Microsoft den betroffenen Nutzern, einen Outlook.com-Alias zu ihren Konten hinzuzufügen und E-Mails an Google Mail-Kontakte über diesen Alias zu senden. Outlook-Aliase sind zusätzliche E-Mail-Adressen, die mit dem Outlook.com-Konto verknüpft sind.Sie verwenden denselben Posteingang, dieselbe Kontaktliste und dieselben Kontoeinstellungen wie die primäre E-Mail-Adresse. Nutzer können sich mit jedem beliebigen Alias bei ihren Outlook.com-Konten anmelden, da sie alle die gleichen Anmeldeinformationen verwenden.Microsoft hat bislang nicht mitgeteilt, was die Ursache des Problems sein könnte, dass Outlook.com-E-Mails als Spam markiert und blockiert werden. Google hat allerdings bereits reagiert und vorgeschlagen, dass Microsoft die neuen Google-Richtlinien für Massenversender überprüfen sollte, um die Zustellbarkeit von Outlook-E-Mails an GMail-Konten zu verbessern.Google blockiert E-Mails von Massenversendern, die sich nicht an die strengeren Spam-Schwellenwerte halten und ihre Nachrichten nicht authentifizieren, wie es die neuen Richtlinien zur Stärkung der Abwehr von Spam- und Phishing-Angriffen vorschreiben.Von Google heißt es dazu: "Ab April 2024 werden wir damit beginnen, nicht konformen Datenverkehr zurückzuweisen. Die Zurückweisung wird schrittweise erfolgen und nur nicht-konformen Datenverkehr betreffen"."Wir empfehlen den Absendern dringend, den Zeitraum der vorübergehenden Ablehnung zu nutzen, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen, um die Anforderungen zu erfüllen", so Google. Im Juni wird Google dann dazu übergehen, die neuen Anforderungen rigoros durchzusetzen, um Spam, Phishing-Versuche und Malware davon abzuhalten, die Posteingänge seiner Nutzer zu erreichen.