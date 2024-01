Microsoft 365-Roadmap: Neue Outlook-Funktion für Newsletter geplant

Es gibt für die kommenden Wochen einen recht interessanten Ausblick auf Neuerungen, die für Microsoft 365 geplant sind. Laut der Roadmap starten dabei in Kürze neue und verbesserte Funktionen für Outlook und für Teams.

Die Microsoft 365-Roadmap ist in den ersten Monaten dieses Jahres schon gut befüllt und bringt so manche eine interessante Verbesserung mit. Das neue Outlook für Windows sowie die Webversion erhalten auch im Jahr 2024 diverse neue Funktionen. Outlook bekommt dabei schon in Kürze eine grundlegende Neuerung, nämlich die Unterstützung für die Erstellung und den Versand von Newslettern.Die Roadmap besagt: "Mit Newslettern in Outlook können Kunden ihre internen E-Mail-Newsletter erstellen, verteilen und deren Erfolg verfolgen." Die Funktion wird ab April als öffentliche Vorschau-Version angeboten. Es ist geplant, die Newsletter-Funktion im neuen Outlook irgendwann im Juli allgemein verfügbar zu machen.Im März 2024 wird das neue Outlook für Windows zudem die Unterstützung für weitere Dateitypen hinzufügen: Da heißt es:"Dank der Unterstützung von EML-, MSG- und OFT-Dateien können Benutzer diese Dateien im neuen Outlook öffnen, indem sie sie per Drag-and-drop auf den Lesebereich ziehen, auf sie doppelklicken oder die Menüoption "Öffnen mit" im Datei-Explorer verwenden." Microsoft plant darüber hinaus einige Verbesserungen für Outlook auf dem Mac.Ein neues In-Flow-Erlebnis zum Durchsuchen von Kontakten und der globalen Adressliste beim Adressieren von E-Mails und Kalenderereignissen soll hinzugefügt werden.Es gibt eine Reihe an Ergänzungen für kommende Teams-Funktionen. Eine davon, die im März für alle Teams-Plattformen kommt, wird sich auf die in OneDrive gespeicherten Transkripte konzentrieren. Microsoft vereinfacht dabei die Speicherung und Verwaltung von Besprechungsprotokollen, indem Aktionen wie Anzeigen, Herunterladen und Löschen von Protokollen auf einen Ort (OneDrive for Business) anstatt auf zwei Orte (OneDrive for Business und Exchange Online) voreingestellt werden.Teams für den Desktop und das Web wird im März eine neue Funktion erhalten, um virtuelle Termine zu verbessern:Admins können die Datenschutzerklärung, die den Teilnehmern des Termins angezeigt wird, anpassen. Admins können den Inhalt der Datenschutzerklärung unter dem Datenschutzprofil im Microsoft Admin Center aktualisieren.Für die Teams Android-App sollen im April mehrere neue Funktionen starten, dazu gehört ein neuer Startbildschirm: Der Startbildschirm von Teams Rooms auf Android entspricht dem Look-and-feel desselben auf Windows, sodass Nutzer mit einer einheitlichen Teams-Rooms-Oberfläche arbeiten können. Die Touch-Konsole verfügt über sechs Aktionstasten und zeigt den Raumkalender auf der rechten Seite des Startbildschirms an. Ein Raumtipp erscheint in der unteren linken Ecke der Raumanzeige, um die Benutzer zu informieren.Die Android-Teams-App wird im April darüber hinaus Unterstützung für die Anzeige von 4K-HDMI-Videos für Teams-Räume sowie ermöglichen, Meetings über einen QR-Code beizutreten. Schließlich werden Android-Teams-Nutzer im April auch die Möglichkeit haben, Microsoft Feedback zur Unterstützung von Teams Rooms zu senden.Microsoft plant außerdem, im April die Unterstützung für Teams Rooms in die neue Teams-for-Windows-App zu integrieren, und das "Copilot for Sales-Plug-in" wird ebenfalls im April zu Teams auf dem Desktop und Mac hinzugefügt.