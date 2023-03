Microsoft startet Lösung für Outlook-Anmeldefehler für iOS und Android

Microsoft hat ein Problem bei der Anmeldung bei Outlook vom Smartphone aus bestätigt. Der Fehler taucht, soweit es derzeit bekannt ist, nur in Exchange-Umgebungen auf und lässt sich durch eine jetzt vorgestellte Übergangslösung beheben.

Hilfe vom Microsoft-Support Das dafür erforderliche Verfahren erfordert Folgendes:



Überprüfen Sie, ob Sie die Unterstützung für hybride moderne Authentifizierung in Ihrer Organisation aktiviert haben (weitere Informationen finden Sie in diesem Support-Dokument).

Erstellen Sie eine EAS-Gerätezugriffsregel in Exchange Online, die Verbindungen von Outlook für iOS und Android zulässt.

Führen Sie dazu die folgenden Befehle aus:



Connect-ExchangeOnline



New-ActiveSyncDeviceAccessRule -Characteristic DeviceModel -QueryString



Zusammenfassung Microsoft bestätigt Probleme bei Outlook-Anmeldung von Smartphones aus.

Ursache: fehlende Exchange ActiveSync-Zugriffsregel.

Administratoren müssen Hybrid Modern Auth aktivieren.

Neue Exchange Online-Zugriffsregel für mobile Outlook-Apps hinzufügen.

Verbindungen von Outlook für iOS und Android mit EAS-Gerätezugriffsregel zulassen.

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Microsoft hat dabei in einem neuen Support-Dokument die möglichen Ursachen erklärt und einen Fix für den Outlook-Anmeldefehler veröffentlicht.Nutzer, die Problem haben sich von iOS oder Android mit Exchange-Postfächern zu verbinden, bekommen dabei die Fehlermeldung "Benutzer-E-Mail-Adresse wurde auf diesem Gerät von Ihrem Administrator blockiert"."Der Fehler tritt in einer hybriden Exchange-Umgebung auf, für Postfächer in lokalen Microsoft Exchange Servern oder Exchange Online", schreibt Microsoft jetzt in dem neu veröffentlichten Support-Dokument. Die Geräte wurden dabei aber nicht aktiv von dem zuständigen Administrator blockiert. Laut dem Support ist die wahrscheinliche Ursache eine fehlende Exchange ActiveSync (EAS)-Zugriffsregel, die es Benutzern mit Outlook iOS- und Android-Apps erlaubt, sich mit dem Exchange Online-Server zu verbinden.Um diese Konnektivitätsprobleme zu beheben, müssen Administratoren sicherstellen, dass Hybrid Modern Auth aktiviert ist. Zudem muss eine neue Exchange Online-Zugriffsregel für mobile Outlook-Apps hinzugefügt sein.