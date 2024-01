Microsoft 365 Roadmap: Teams-Update, neue Outlook-Ordnerfunktion

Es gibt wieder ein paar interessante Ausblicke auf Neuerungen, die für Microsoft 365 geplant sind. Laut der Roadmap des Unternehmens starten dabei im Kürze neue und verbesserte Funktionen für Outlook , für Teams, sowie allgemeine Sicherheitsverbesserungen.

Outlook für Windows

Ausschnitt aus der Roadmap:

Strg + Drag-and-drop: Halten Sie einfach die Strg-Taste gedrückt, während Sie Ihre E-Mail-Elemente ziehen und ablegen, um sie mühelos zu duplizieren. Dies ist eine schnelle und intuitive Methode, um Ihre E-Mails präzise zu verwalten.

Strg C + Strg V: Für diejenigen, die die klassische Methode des Kopierens und Einfügens bevorzugen, haben wir etwas für Sie! Verwenden Sie einfach Strg C, um das E-Mail-Element zu kopieren, und Strg V, um es an der gewünschten Stelle einzufügen.

OneDrive- und Teams-Updates

Zusammenfassung Microsoft 365 plant neue Funktionen für Outlook und Teams

Sicherheitsverbesserungen werden ebenfalls eingeführt

Neues Outlook-Update ermöglicht intuitives Erstellen von Ordnern

Zwei neue Methoden zum Kopieren von E-Mail-Elementen in Outlook

OneDrive for Business wird in Outlook integriert, Rollout im März

Teams erhält Funktion zum Ausblenden von Kanälen für bessere Übersicht

Teams Premium ermöglicht vorgegebene Hintergründe durch IT-Admins

Das meldet das Online-Magazin Neowin und verweist dabei auf die aktualisierte Roadmap für Microsoft 365. Auf dieser frei zugänglichen Webseite listet Microsoft auch regelmäßig neue Funktionen für das Office-Paket auf, die nicht vorab angekündigt worden, sodass die Änderungen überraschen.Die Roadmap dieser Woche enthält eine Reihe von bevorstehenden Updates für das neue Outlook für Windows und im Web. Eines dieser Updates, das im März erscheinen wird, wird eine neue Funktion zur Erstellung von Ordnern einführen.Mit diesem bevorstehenden Update wird eine intuitivere Art eingeführt, Ordner und Konten zu verwalten. Laut Neowin werden Links zum Erstellen von Ordnern entfernt, um die Benutzeroberfläche übersichtlicher und effizienter zu gestalten.In der linken Navigationsleiste wird ein dann neues Symbol angezeigt, das nur erscheint, wenn man sich mit dem Mauszeiger über die Ordner und Konten bewegt, um schnell und einfach Ordner und Unterordner zu erstellen oder bestehende Ordner- und Kontoaktionen auszuführen. Die derzeitige Rechtsklick-Methode zur Erstellung von Ordnern wird weiterhin verfügbar sein.Eine weitere Option, die im März für Outlook für Windows- und Web-Benutzer eingeführt wird, bietet zwei neue Möglichkeiten zum Kopieren von E-Mail-Elementen.Im Januar wird OneDrive for Business direkt in Outlook im Web und in der klassischen Outlook-Windows-App verfügbar sein, mit einer Vorschau im Februar und einem vollständigen Rollout im März.Auch für Microsoft Teams starten eine Reihe neuer Funktionen. Eine davon, die im Februar für alle Teams-Plattformen kommen soll, ist eine organisatorische Ergänzung: Man wird Kanäle bei Teams einfach ausblenden könne, um eine bessere Übersicht zu erhalten. Teams Premium IT-Administratoren erhalten ab Februar eine neue Funktion für das Web, Windows und Mac, der Nutzer einen voreingestellten und nicht eigenständig abänderbaren Hintergrund zuweist.