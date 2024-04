Outlook für Android wird zur Anmeldemethode für Windows und Co.

Es ist heute wichtig, sein Konto nicht nur per Passwort zu sichern, sondern einen sicheren Weg zu wählen. Security-Experten empfehlen schon lange Passkeys bzw. biometrische Sicherheitsmethoden. Das kann man bei Microsoft nun auch über die Outlook-App durchführen.

Outlook ergänzt den Microsoft Authenticator

Login mobil bestätigen

Zusammenfassung Kontoabsicherung über Passkeys und Biometrie empfohlen

Microsoft ermöglicht Verifizierung via Outlook-App

Outlook-App als Anmeldemethode für Microsoft-Dienste

Kein Merken von Passwörtern durch biometrische/PIN-Genehmigung

Outlook-App integriert Authentifizierungsfunktionen

Login-Bestätigung durch Auswahl angezeigter Zahlen

Outlook-App ergänzt Microsoft Authenticator

Der Redmonder Konzern hat bekannt gegeben , dass man Outlook ab sofort Verifizierungsmethode für Microsoft-Apps und -Dienste verwenden kann, zumindest dann, wenn man die neueste Version der App verwendet. In einem Blogbeitrag schreibt Microsoft dazu Folgendes: "Wir wissen, wie mühsam es ist, Passwörter für deine persönlichen Konten zu verwenden und zu verwalten. Außerdem sind Passwörter und selbst einfach zu verwendende Anmeldemethoden wie SMS anfällig für Angriffe."Deshalb freue man sich, bekannt geben zu können, dass Nutzer sich nun über die Outlook-App bei Microsoft-Diensten wie Microsoft 365, OneDrive, Teams und Windows anmelden können. Die Funktionsweise sollte jenen, die Passkey verwenden, bereits bekannt sein: "Man muss sich keine Passwörter merken oder eintippen oder einen einmaligen SMS-Code verwenden, sondern kann einfach die Outlook-App und eine biometrische oder PIN verwenden, um eine Anmeldung auf dem Telefon zu genehmigen", so Microsoft.Bisher musste man für solche Genehmigungen eine spezielle Authentifizierung-App verwenden, doch die Redmonder haben diese Funktionalität nun schlichtweg in die Outlook-App integriert. In der Praxis bedeutet das, dass man bei einem Login von einem neuen Gerät die Aufforderung bekommt, das zu bestätigen. Man bekommt auf dem Mobilgerät bzw. der Outlook-App mehrere Zahlen zur Auswahl, dabei muss man jene bestätigen, die man auf dem Gerät zu sehen bekommt, auf dem man sich anmelden will.Wer bereits den Microsoft Authenticator auf seinem Smartphone nutzt, kann diesen weiter verwenden, die Outlook-App ist lediglich eine Ergänzung bzw. eine alternative Anwendung für diese Sicherheitsmethode.