Samsung bereitet derzeit die Einführung seines ersten Laptops auf Basis des neuen Qualcomm Snapdragon X Elite vor. Wir haben ein paar erste Details, wobei sich abzeichnet, dass die neuen " Apple-Killer "-Notebooks mit Windows 11 recht teuer werden.

Samsung Galaxy Book4 Edge kündigt sich an

14-Zoll-Display & viel Speicher

Samsung plant mit dem Galaxy Book 4 Edge in den nächsten Monaten die Einführung seines ersten Notebooks auf Basis des Snapdragon X Elite . Dabei handelt es sich um den 12-kernigen und bis zu 4,3 Gigahertz schnellen High-End ARM-SoC von Qualcomm, im dem erstmals die neue "Oryon"-CPU mit den von einem Team aus ehemaligen Apple-Chipdesignern entwickelten "Phoenix"-Kernen steckt.Qualcomm hatte bereits deutlich gemacht, dass der neue Top-Chip in seinen verschiedenen Leistungsstufen auch in der Lage sein soll, den Prozessoren der Apple M-Serie die Stirn zu bieten, womit man die Performance-Lücke zwischen Windows- und MacOS-basierten Geräten schließen könnte.Entsprechend groß sind die Hoffnungen, was die Erfolgsaussichten angeht, weshalb Qualcomm mit Samsung, HP, Dell, Lenovo, Acer, ASUS & Co praktisch das gesamte PC-Ökosystem als Partner mit an Bord holen konnte. Mit dem Samsung Galaxy Book4 Edge kündigt sich nun ein erstes Modell an. Nachdem der Markenname aufgetaucht war, wurde das neue Gerät kürzlich dann auch in der Datenbank von Geekbench gesichtet, wodurch sowohl die Verwendung des Snapdragon X Elite, als auch dessen enorme Performance im Vergleich zu Apple M2-basierten Geräten erneut bestätigt wurden.Dank erster Händlerdaten können wir nun melden, dass das Samsung Galaxy Book 4 Edge mit einem 14 Zoll großen Display daherkommen wird. Außerdem sollen immer 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 512 Gigabyte fassende SSD geboten werden, wobei gerade das RAM nicht erweiterbar sein dürfte. Genaue Details liegen uns noch nicht vor, wobei auch noch offen ist, ob zum Beispiel Versionen mit weniger RAM und Flash-Speicher geplant sind.Preislich wird sich das Galaxy Book Edge wohl in der hier beschriebenen Variante im Bereich um 1800 Euro bewegen. Damit ist klar, dass es sich um eine Art High-End-Produkt handelt, das Samsung sich wie die anderen Modelle der Galaxy Book4 Pro- und Ultra-Serien ordentlich bezahlen lässt. Zum Vergleich: das Galaxy Book4 Pro mit 14-Zoll-Display und Intel Core-Plattform trägt eine UVP von 1899 Euro.Gegenüber den Intel-basierten Notebooks der Galaxy Book 4-Serie hätte das Galaxy Book Edge vor allem einen Vorteil: es sollte länger laufen. Außerdem lockt wahrscheinlich ein direkt integriertes 5G-Modem, wobei dies noch nicht sicher ist, auch wenn Qualcomm seinen neuen Top-Chip laut den Datenblättern immer mit 5G-Support ausrüstet.Im Vergleich zu Apples jüngstem MacBook Air, das in der Version mit 13,6-Zoll-Display und identischer Speicherausstattung in Deutschland gerade für 1759 Euro in den Handel startet, hat das neue Samsung-Notebook zumindest zum Marktstart keinen Preisvorteil. Allerdings sind die Chancen hier deutlich größer, dass die Preise schnell fallen, sofern sich denn eine gewisse Nachfrage verzeichnen lässt. Die Einführung des neuen Notebooks ist wohl erst im Juni zu erwarten.