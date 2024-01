Surface: Fünf neue Modell gesichtet, auch mit Qualcomms Apple-Killer

Microsoft arbeitet an einer ganzen Reihe neuer Surface-Geräte, wie sich anhand der Liste unterstützter Geräte in einem jüngst erschienenen Treiberpaket nachvollziehen lässt. Dazu gehört scheinbar auch das erste Surface Laptop mit dem neuen High-End ARM-Chip von Qualcomm

Qualcomm

Konfigurationsdateien verraten neue Modelle

"OEMSA": "Unnamed_Surface_Laptop_SE"

"OEMML": "Unnamed_Surface_Laptop"

"OEMHT": "Unnamed_Surface_Pro"

"OEMBR": "Unnamed_Surface_Laptop_Qc"

"OEMMN": "Unnamed_Surface_Pro_X"

'OEMBR' mit 'Qc' - Snapdragon X Elite ebenfalls gesichtet

Zusammenfassung Microsoft plant neue Surface-Geräte, inkl. ARM-basiertem Laptop

Einträge "OEMXX" deuten auf diverse unbenannte Surface-Varianten hin

"OEMBR" könnte für erstes Surface Laptop mit Qualcomm-Chip stehen

Snapdragon X Elite mit "Oryon"-Kernen könnte in Surface Laptop sein

Qualcomm-Chip soll Leistungslücke zu Apple-Chips verringern

Erste Geräte mit Qualcomm-Chip ab zweiter Jahreshälfte 2024 erwartet

Gustave Monce, auf X/Twitter auch bekannt als @gus3300 , beschäftigt sich bekanntermaßen aufgrund seiner Aktivitäten im Bereich der Software-Modifikation rund um das Surface Duo ausführlichst mit allerhand Treibern für die Geräte von Microsoft. Er nahm sich deshalb zuletzt auch neu veröffentlichte Treiber für das Surface Pro 9 5G vor - und stieß dabei auf durchaus sehr interessante Einträge.In einer der Dateien für die Konfiguration der Telemetrie-Erfassung gibt es eine Liste der unterstützten Geräte, die jüngst um insgesamt fünf neue Einträge ergänzt wurde. Dort finden sich die typischen Einträge im Format "OEMXX", wie sie von Microsoft intern als Bezeichnung für diverse Surface-Modelle verwendet werden. Die letzte beiden Buchstaben stellen dabei jeweils eine Abkürzung der internen Codenamen dar.Neu sind nun folgende Einträge:Während die konkreten Codenamen bislang nicht anhand der Abkürzungen nachvollziehbar sind, verrät die Liste aber immerhin, um welche Art von Gerät es sich jeweils handelt. MIcrosoft hat also sowohl ein neues Surface Pro, als auch ein neues Surface Pro X in Arbeit. Außerdem gibt es neue Einträge für ein neues, günstiges Surface Laptop SE sowie eine "normale" Version des Surface Laptop, in der wieder x86-Prozessoren stecken werden.Wirklich interessant ist vor allem "OEMBR", bei dem es sich augenscheinlich um ein Surface Laptop mit "Qc" handelt, also vermutlich um eine Variante mit Qualcomm-Plattform. Es wäre das erste Mal, dass Microsoft ein Notebook mit Qualcomm Snapdragon-Plattform auf ARM-Basis anbietet, denn bisher gibt es nur das Surface Pro in Versionen mit ARM-Chips von Qualcomm.Dass es sich bei dem im ersten Surface Laptop mit ARM-Plattform verbauten Qualcomm-Chip um den neuen Snapdragon X Elite mit seinen 12 extrem leistungsfähigen "Oryon"-Rechenkernen, dem internen Codenamen "Hamoa" und der internen Modellnummer SC8380XP handeln könnte, legt ein Eintrag in einer weiteren Datei aus dem jüngst erschienenen Treiberpaket nahe.Dort wird nämlich in einer Liste unterstützter Plattformen ausdrücklich von "SurfaceSmf8380Client" gesprochen - und somit eindeutig die Modellnummer des neuen High-End ARM-Prozessors von Qualcomm erwähnt. Ob und wann das neue Surface Laptop mit dem Über-Chip von Qualcomm auf den Markt kommt, bleibt natürlich offen. Auch ist noch unklar, ob unter anderem das Surface Pro X bald ebenfalls mit dem neuen Chip einen enormen Leistungsschub bekommen wird. Entsprechende Gerüchte gab es aber bereits im Oktober 2023 Der Snapdragon X Elite soll ab der zweiten Jahreshälfte 2024 in ersten fertigen Windows-Notebooks Einzug halten. Der Chip wird nach Angaben des Herstellers Qualcomm die Performance-Lücke gegenüber Apples M1/M2/M3-Chips deutlich schrumpfen lassen oder gar schließen und zumindest in Benchmarks die aktuell in mobilen Geräten verfügbaren Intel-Chips schlagen - bei gleichzeitig deutlich höherer Energieeffizienz.