Samsung: Neues 'Dream-Team' soll bis 2025 Apple-Killer-Chip liefern

Der weltgrößte Elektronikhersteller sieht sich offenbar massivem Druck von Apple und anderen Konkurrenten ausgesetzt, was Rechenleistung der Prozessorplattformen für Smartphones und andere Geräte angeht. Jetzt plant Samsung deshalb angeblich ein "Dream-Team" für Chipentwicklung.

Samsung will angeblich bis 2025 einen Apple-Chip-Killer bauen

Halbleiter- und Smartphone-Abteilungen sollen endlich enger zusammenarbeiten

Samsung

Wie das koreanische Portal Naver unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Samsung berichtet, plant das Unternehmen die Einrichtung einer "Joint Task Force", also einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, die aus Mitarbeitern der Halbleiter- und der Smartphone-Sparte gleichermaßen bestehen soll. Zunächst sollen rund 1000 Mitarbeiter dieser neuen Arbeitsgruppe beigeordnet werden, heißt es.Das Ziel des Vorhabens sei es, die Arbeit an neuen Plattformen für die Verwendung im Smartphones und anderen Elektronikgeräten schneller voranzubringen, um besser mit Apple und anderen Chipentwicklern Schritt halten zu können. Es sei angedacht, zunächst bis 2025 einen ersten eigenen Chip zur Marktreife zu treiben, der in der Lage sein soll, mehr Leistung zu bieten als die von Apple entwickelten ARM-Prozessoren für Smartphones. Gerüchte zu entsprechenden Plänen von Samsung gab es schon mehrfach. Auch in dem neuen Bericht heißt es, dass Samsung den neuen Chip exklusiv in den Smartphones der Galaxy-Serie verwenden will. Derzeit würden die Vorbereitungen für die Gründung des neuen "Dream Platform One Team" laufen, wie die Arbeitsgruppe intern angeblich genannt wird, wobei das Team ab Juli 2022 offiziell seine Arbeit aufnehmen soll.Die Leitung haben die beiden Chefs der Halbleitersparte Samsung LSI und der Samsung Mobile Experience Group gemeinsam inne. Außerdem sollen viele Mitarbeiter der beiden Sparten ebenfalls der Task-Force zugeordnet werden. Anscheinend will man die interne Kooperation der Teams verbessern, denn bisher entwickelte die Halbleitersparte die Samsung Exynos-SoCs weitestgehend unabhängig von den Galaxy-Smartphones, in denen sie verwendet werden, obwohl beide Abteilungen zum gleichen Konzern gehören.Die Samsung-eigenen High-End-SoCs wurden in der Vergangenheit immer wieder wegen einer mangelnden Energieeffizienz und enttäuschender Leistung kritisiert, gerade wenn es um einen Vergleich mit den Oberklasse-Chips von Qualcomm ging. Samsung will nun offenbar mit mehr Aufwand in die Zukunft investieren, nachdem man die Exynos-Sparte zuletzt geschrumpft hatte, als man ein über viele Jahre bestehendes Team aus Chipentwicklern im texanischen Austin auflöste.