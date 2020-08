Microsoft aktualisiert das Zuverlässigkeits-Update für Windows 10

Microsoft hat ein neues Zuverlässigkeitsupdate für diverse Windows-10-Versionen herausgegeben. Es adressiert nur bestimmte Windows 10-Builds der älteren Versionen bis 1809, und nicht die beiden Windows 10-Updates aus dem Jahr 2019.

Für Windows 10 bis Version 1809

In KB4023057 heißt es:

Dieses Update enthält Zuverlässigkeitsverbesserungen für Komponenten des Windows Update-Diensts in Heimanwenderversionen von Windows 10, Versionen 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803 und 1809. Möglicherweise müssen Sie Schritte zum Freigeben von Speicherplatz auf Ihrem Gerät ausführen, falls nicht ausreichend Speicherplatz zum Installieren von Windows-Updates vorhanden ist.

Dieses Update enthält Dateien und Ressourcen zur Behebung von Problemen, die die Updateprozesse in Windows 10 betreffen und möglicherweise die Installation wichtiger Windows-Updates verhindern. Mithilfe dieser Verbesserungen wird sichergestellt, dass Updates reibungslos auf Ihrem Gerät installiert werden, und außerdem werden die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Geräten, auf denen Windows 10 ausgeführt wird, verbessert.

Das sogenannte Zuverlässigkeitsupdate erscheint in schöner Regelmäßigkeit mit leichten Überarbeitungen. Es ist für eine Reihe von Windows 10 Versionen gedacht und adressiert die Update-Komponenten, sodass für Nutzer eine nahtlose "Update-Erfahrung" sichergestellt wird. Gemeint ist damit die Ausmerzung von Fehlern, die zum Beispiel beim Überspringen von Updates auftreten könnten oder durch unvorhergesehene Kompatibilitäts-Probleme mit einzelnen Hardware- und Software-Komponenten. Details dazu hat Microsoft im Knowledge-Base-Artikel KB4023057 veröffentlicht.Wer bereits die jüngste Windows 10 Version 2004 alias Windows 10 Mai 2020 Update instal­liert hat, bekommt die Aktualisierung nicht angeboten. Auch Nutzer mit den Versionen 1903 und 1909 erhalten noch kein Zuverlässig­keits­update. In den meisten Fällen bekommen sie stattdessen nur die Aktualisierung auf Version 2004 und das sogenannte Windows 10 Feature Experience Pack angeboten.Dieses Update KB4023057 ersetzt das alte Kompatibilitäts-Update KB4022868. Wer das Zuverlässigkeitsupdate nicht angeboten bekommt, braucht nicht besorgt zu sein, es wird nur auf bestimmte Builds angewendet, wie Microsoft in der Knowledge-Base schreibt.