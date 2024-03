Drastische Änderung: Amazon kürzt Rückgabefrist um die Hälfte

Zukünftig werden Amazon-Kunden ungewollte Artikel deutlich schneller an den Online-Versandhändler zurückschicken müssen. Die 30-Tage-Rückgabe soll abgeschafft werden, neue Regelungen treten schon bald in Kraft und gelten wohl für alle Käufer.

Amazon bisher mit großzügiger Regelung

Rückgabefrist verkürzt sich deutlich

Viele Produktkategorien sind betroffen

Kameras

Elektronik

Bürobedarf

Computer

Drahtlose Produkte

Videospiele

Musik

Videos / DVDs

Übergangsfrist bis Ende April

Wohl auch Prime-Kunden betroffen

Wer kennt es nicht: Man bestellt einen Artikel über Amazon. Doch nach dem Auspacken stellt man fest, dass das Produkt die falsche Größe, Form oder Farbe hat, qualitative Mängel aufweist oder in einer anderen Hinsicht nicht den eigenen Vorstellungen entspricht.Bisher hatten Amazon-Kunden in einem solchen Fall bis zu 30 Tage lang Zeit, den Artikel an den Online-Händler zurückzusenden. Damit ist nun Schluss.Wie Amazon per E-Mail seinen Verkäufern seit gestern mitteilt, soll es für Kunden in Zukunft nur noch maximal 14 Tage lang möglich sein, die Rückgabe eines Artikels zu beantragen. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Tag der Lieferung und ist unabhängig vom Versandkanal.Eine Menge von Artikeln, die bei Amazon verkauft werden, sind davon betroffen. Produkte der folgenden Kategorien fallen unter die neue Regelung:Ausgeschlossen davon sind nur Amazon-eigene Produkte, etwa Echo-Lautsprecher, Kindle eBook-Reader etc., sowie Amazon Renewed-Produkte.Um den Übergang zum neuen Modell möglichst reibungslos zu gestalten, wird es noch eine Frist geben, in der weiterhin das 30-tägige Rückgaberecht gilt. Diese Frist endet jedoch zum 25. April. Ab dann sind Verkäufer nicht mehr verpflichtet, Retouren für Artikel anzubieten, die der Käufer vor mehr als 14 Tagen erhalten hat. Freiwillig können sie dies allerdings auch weiterhin tun. Dann wird die Ab­wick­lung jedoch nicht von Amazon, sondern vom Händler selbst übernommen.Da von Amazon nichts Gesondertes erwähnt wird, ist davon auszugehen, dass die neue Rückgaberichtlinie für alle Kunden des Online-Händlers gilt, auch für Prime-Mitglieder. Die hatte Amazon zum Teil schon mit der kürzlichen Einführung von Werbung bei Prime-Video vor den Kopf gestoßen. Um nicht für noch mehr Unmut zu sorgen, wäre es eine Möglichkeit, Prime-Kunden weiterhin 30 Tage Zeit zu geben, ungewollte Artikel zurückzusenden. Dass dies jedoch geschieht, erscheint momentan eher unwahrscheinlich.