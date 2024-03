Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im März

Amazon kündigt acht kostenlose Spiele für Prime-Mitglieder an, die im März erscheinen. Mit dabei: Fallout 2, Invincible, Bus Si­mu­lator 21 und neue Luna-Titel zum Streamen. Wir fassen die Prime Gaming-High­lights, Twitch-Drops und Ingame-Goodies für euch zusammen.

Erst zocken, dann Serien schauen

Amazon Prime Gaming: Gratis-Spiele im März 2024

7. März: Fallout 2 [GOG Code] - Die Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Spiels, welches das Rollenspiel aus dem Vault in eine dynamische, apokalyptische Retro-Zukunft geführt hat.

Fallout 2 [GOG Code] - Die Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Spiels, welches das Rollenspiel aus dem Vault in eine dynamische, apokalyptische Retro-Zukunft geführt hat. 7. März: Scarf [Amazon Games App] - Spieler erforschen wunderschön gestaltete Welten und entdecken ihr wahres Schicksal mithilfe eines magischen Schals in Form eines Drachen.

Scarf [Amazon Games App] - Spieler erforschen wunderschön gestaltete Welten und entdecken ihr wahres Schicksal mithilfe eines magischen Schals in Form eines Drachen. 14. März: Mystery Case Files: Moths to a Flame [Amazon Games App] - In diesem herzzerreißenden neuen Kapitel der klassischen Wimmelbild-Abenteuer-Saga, nutzen Spieler ihre detektivischen Fähigkeiten, um den gefährlichen Feind aufzuhalten, der ihre Vergangenheit gegen sie einzusetzen droht.

Mystery Case Files: Moths to a Flame [Amazon Games App] - In diesem herzzerreißenden neuen Kapitel der klassischen Wimmelbild-Abenteuer-Saga, nutzen Spieler ihre detektivischen Fähigkeiten, um den gefährlichen Feind aufzuhalten, der ihre Vergangenheit gegen sie einzusetzen droht. 14. März: Invincible Presents: Atom Eve [Epic Games Store] - Als Atom Eve übernehmen Spieler die Kontrolle über ihren eigenen Weg als eine der mächtigsten Superheldinnen im Invincible-Universum. Sie lösen ein Geheimnis und bringen die Gefahren und Verantwortungen eines Superhelden mit den Herausforderungen des Alltags in Einklang.

Invincible Presents: Atom Eve [Epic Games Store] - Als Atom Eve übernehmen Spieler die Kontrolle über ihren eigenen Weg als eine der mächtigsten Superheldinnen im Invincible-Universum. Sie lösen ein Geheimnis und bringen die Gefahren und Verantwortungen eines Superhelden mit den Herausforderungen des Alltags in Einklang. 21. März: Pearls of Atlantis: The Cove [Legacy Games Code] - Spieler lassen die magischen Perlen fallen, tauschen sie aus und passen sie an, um die Anhänger einzusammeln und die versteckte Bucht der Erinnerungen wieder aufzubauen.

Pearls of Atlantis: The Cove [Legacy Games Code] - Spieler lassen die magischen Perlen fallen, tauschen sie aus und passen sie an, um die Anhänger einzusammeln und die versteckte Bucht der Erinnerungen wieder aufzubauen. 28. März: Bus Simulator 21: Next Stop [Amazon Games App] - Spieler gründen ihr eigenes Busunternehmen und betreiben offiziell lizenzierte Busse von weltbekannten Marken. Es gibt etliche Spielverbesserungen und einen brandneuen Spielmodus in diesem umfassend aktualisierten Titel.

Bus Simulator 21: Next Stop [Amazon Games App] - Spieler gründen ihr eigenes Busunternehmen und betreiben offiziell lizenzierte Busse von weltbekannten Marken. Es gibt etliche Spielverbesserungen und einen brandneuen Spielmodus in diesem umfassend aktualisierten Titel. 28. März: Through the Darkest of Times [Amazon Games App] - Spieler führen eine Widerstandsgruppe im Untergrund an und bekämpfen die Monstrosität des Dritten Reiches.

Through the Darkest of Times [Amazon Games App] - Spieler führen eine Widerstandsgruppe im Untergrund an und bekämpfen die Monstrosität des Dritten Reiches. 28. März: Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker [Amazon Games App] - Ein Wimmelbild-Abenteuerspiel mit vielen Minispielen und Rätseln, die es zu lösen gilt.

Twitch Drops, DLCs und Ingame-Goodies

Amazon Prime Gaming-Portal Alle Spiele und Loot im Überblick

Zum Angebot

Anlässlich der Prime-Video-Premiere von Fallout (12. April) und neuen Folgen von Invincible (14. März) fährt Amazon auch bei Prime Gaming die passenden Geschütze auf. So erhalten Prime-Mitglieder im März unter anderem das postapokalyptische Rollenspiel Fallout 2 aus dem Jahr 1998 und die noch vergleichsweise frische Visual-Novel Invincible Presents: Atom Eve.Ferner enthält das Amazon-Abo die Wimmelbild-Adventures Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker und Mystery Case Files: Moths to a Flame sowie Scarf, Pearls of Atlantis: The Cove und Through the Darkest of Times. Zu guter Letzt dürfte der Bus Simulator 21 inklusive des Next-Stop-Updates als vergleichsweise namhaftes Spiel ins Rennen gehen.Für den eigenen Spiele-Streaming-Dienst Amazon Luna kündigt der Online-Händler hingegen Drift CE, Rescue Party Live, Trepang 2 und Chicken Assassin Reloaded an, die Teil des "kostenlosen" Prime-Gaming-Angebots werden. Auch bleibt der Zugang zu Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival und Trackmania erhalten.Die Roadmap für die Veröffentlichung von Ingame-Inhalten und Twitch-Drops verrät Amazon nicht. Allerdings kann man wie üblich mit Dreingaben für Spiele wie Diablo 4, World of Warcraft, Valorant, Apex Legends, EA FC24, Roblox, PUBG, Call of Duty , League of Legends, Lost Ark, New World und Co. rechnen.Alle Ingame-Gegenstände und Spiele-Codes müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich.