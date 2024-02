Auch in diesem Jahr nimmt die Stiftung Warentest bekannte Antivirus-Software unter die Lupe. In der aktuellen Ausgabe schneiden sieben Programme hinsichtlich ihrer Schutzwirkung sehr gut ab, drei davon sind kostenlos. Microsofts Defender ist jedoch nicht dabei.

Datendiebstahl durch Phishing und die Verbreitung von Schadsoftware sind auch im Jahr 2024 allgegenwärtig. Vor allem E-Mail-Postfächer gelten als Brutkästen für Cy­ber­kri­mi­nelle, die es vor allem auf Zugangsdaten zu Konten, Passwort-Managern und Co. abgesehen haben oder Erpressungsversuche starten, nachdem man in ihre Malware-Falle getappt ist.Während versierte PC-Nutzer die List der Kriminellen schnell durchschauen, hofft Otto Normalverbraucher auf die Sicherheitsfunktionen seines E-Mail-An­bie­ters oder aber auf den Schutz durch ein Antivirenprogramm. Der Grund­schutz von Windows 10 und Windows 11 in Form des Microsoft Defenders reicht dabei oft nicht aus, wie die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Ausgabe 3/2024 zeigt.Grund für das schlechte Abschneiden des Microsoft Defender ist der fehlende, automatische Phishing-Schutz für Browser wie Google Chrome oder Mozilla Firefox . Die Redmonder bieten diesen nur für den hauseigenen Edge-Browser an. Der Schutz vor Schadsoftware, die allgemeine Handhabung und in Hinsicht auf die Systembelastung schnitt hingegen gut ab. In der Ge­samt­wer­tung hat das aber nur für die Note befriedigend (2,7) gereicht.Als Testsieger geht die G Data Internet Security aus dem Rennen um die beste Antivirus-Software 2024. Sie ist auch die Einzige, die die Wertung Sehr Gut (1,4) erhält. Gut schnitten hingegen unter anderem die Lösungen von Bitdefender , Eset, AVG und Avast ab. Letztere beiden erreichen sogar mit ihren kostenlosen "Antivirus Free"-Varianten die Top 10 der Stiftung Warentest.Neben dem Microsoft Defender und Sophos Home (Premium) rangiert Kaspersky in seiner kostenlosen und Standard-Version am Ende der Bestenliste. Das aber nicht etwa wegen einer zu schlechten Schutzleistung, die schnitt mit der Note 1,6 sogar gut ab.Grund ist die seit 15. März 2022 ausgesprochene Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der In­for­ma­tions­tech­nik (BSI), das vor dem Einsatz von Vi­ren­schutz­sof­tware des russischen Anbieters warnt. Die Stiftung Warentest verzichtet deshalb auf die Vergabe einer Gesamtnote.