Sony ist derzeit alles andere als zufrieden mit den Verkaufszahlen der PlayStation 5 . Die Spielekonsole verkauft sich schlechter als erhofft, entsprechend senken die Japaner die Prognosen für den Absatz in den kommenden Monaten. Die "auf­ge­motz­te Hardware" einer im Raum stehenden PS5 Pro könnte das Interesse der Spieler am PlayStation-Franchise stärken."Es scheint ein breiter Konsens in der Spieleindustrie zu herrschen, dass Sony tatsächlich die Einführung einer PS5 Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 vorbereitet", sagte Serkan Toto, CEO der in Tokio ansässigen Beraterfirma Kantan Games, gegenüber CNBC . Ähnliche Prognosen äußerte bereits der Gaming-Experte Tom Henderson vor gut einem Jahr Sony soll mit der PlayStation 5 Pro zudem sicherstellen, dass man ein "großartiges Stück Hardware" bereitstellt, um den Release von Grand Theft Auto VI ( GTA 6 ) im Jahr 2025 zu begleiten. Ende vergangenen Jahres bestätigte unter anderem ein Ex-Entwickler von Rockstar Games, dass GTA vor allem auf der PlayStation als Verkaufsschlager gilt und man deshalb die Portierung für die Sony-Konsole priorisiert.Auch Konkurrent Microsoft scheint nicht zu schlafen. Spätestens zur Weihnachtszeit wollen die Redmonder über die nächste Generation der Xbox sprechen, die im Vorfeld als "größter technischer Sprung" bezeichnet wurde. Zuvor dürfte jedoch - ähnlich der PS5 Pro - mit einem Hardware-Refresh der Xbox Series X|S gerechnet werden können.Aktuell wird die PlayStation 5 Slim bei Händlern wie Media Markt und Saturn für 469 Euro angeboten . Damit verabschieden sich die Online-Shops von der lang gehaltenen UVP von 549 Euro, sodass der kompakte Refresh der Sony-Konsole erschwinglicher wird.