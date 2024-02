Ende der Konsolenkriege? Microsoft gibt bald seine PS5-Spiele bekannt

Es gibt schon länger Hinweise, dass Microsoft die Xbox-Exklusivität seiner Spiele stark aufweichen will, offiziell war dazu aber bisher nichts. Demnächst wird sich Microsoft aber dazu äußern, denn der Redmonder Konzern hat dazu ein "Business Update Event" angekündigt.

Hi-Fi Rush, Starfield und Indiana Jones

Zusammenfassung Microsoft plant, Xbox-Exklusivität zu lockern

Event für Geschäftsupdate von Microsoft angekündigt

Hi-Fi Rush könnte für PS5 und Switch kommen

Weitere Spiele wie Starfield könnten folgen

Phil Spencer deutet Änderungen auf Twitter an

The Verge: Ursprüngliche Ankündigung für später geplant

Exklusivität bleibt wichtig, aber Zweitverwertung möglich

Es steht seit bereits einiger Zeit mehr oder weniger fest, dass Hi-Fi Rush für andere Konsolen - konkret Sonys PlayStation 5 und Nintendo Switch - veröffentlicht werden soll, aller Wahrscheinlichkeit nach wird damit aber nicht Schluss sein. Denn am vergangenen Wochenende sickerte durch, dass auch noch andere Games dafür in Erwägung gezogen werden, darunter das Science-Fiction-Abenteuer Starfield und das derzeit in Entwicklung befindliche neue Indiana Jones-Spiel.Bisher hat der Redmonder Konzern diese Gerüchte und Berichte nicht offiziell kommentiert, doch nun hat sich Microsoft Gaming-CEO Phil Spencer in einem Post auf Twitter bzw. X dazu geäußert und das kann man durchaus als Bestätigung lesen."Wir hören dir zu und wir hören dich. Wir haben für nächste Woche ein Business-Update-Event geplant, bei dem wir euch mehr Details über unsere Vision für die Zukunft von Xbox mitteilen wollen. Bleibt dran", schreibt Spencer.Laut Informationen von The Verge war das von Spencer angesprochene Business-Update ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt in diesem Monat geplant, dabei sollte Hi-Fi Rush für die PS5 und Nintendo Switch angekündigt werden. Doch offenbar hat Microsoft nach dem Bekanntwerden der Informationen sich entschlossen, das Ganze vorzuziehen.Freilich sollte man sich hier nicht erwarten, dass Microsoft das Konzept von Spiele-Exklusivität komplett aufgibt, das wird auch weiterhin eine große Rolle im Geschäft spielen. Dennoch wird man mit einer teils verzögerten Veröffentlichung einen Kanal für lukrative Zweitverwertung erhalten - und damit könnten auch die Konsolenkriege, wie wir sie früher kannten, enden. Und das ist gut so.