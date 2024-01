PS5 blockiert den Controller-Adapter Cronus Zen wegen Cheatings

Mit dem jüngsten Update der Firmware für die PlayStation 5 blockiert So­ny den Einsatz des Cronus Zen. Dabei handelt es sich in erster Linie um ein Tool für "Controller-Kompatibilität", das aber auch Zu­satz­funk­ti­o­nen mitbringt, die als Cheating angesehen werden können.

GamePacks sind das Problem

Bitte nicht Updaten

Zusammenfassung Sony blockiert Cronus Zen nach PS5-Update

Cronus Zen ermöglicht Fremdcontroller an PS5

Tool bietet auch Cheating-Optionen wie Anti-Recoil

Hersteller bewarb Produkt als cheatfreien Adapter

PS5-Firmware-Update 24.01-08.60.00 stoppt Zen-Nutzung

Warnung auf Zen-Webseite über PS5-Kompatibilitätsprobleme

Lösungsvorschlag: Verzicht auf aktuelles Firmware-Update

Cronus Zen ermöglicht es beispielsweise, einen Xbox-Controller oder auch Tastatur und Maus an eine Playstation-Konsole anzuschließen. Es ist aber auch möglich, eine Skript-Engine zu verwenden, um etwa die Rückstoßanimationen in Spielen wie Call of Duty zu reduzieren. Und genau hier scheint das Gerät in Schwierigkeiten geraten zu sein, wie Ars Technica berichtet.Ähnliche Features stehen als GamePacks für eine ganze Reihe von Spielen zur Verfügung. Ein Blick auf die Apex Legends GamePack-Seite zeigt Zen-Mods mit Optionen für "Aim Assist", "Anti-Recoil Strength" und "Fire Mods", wobei letztere dafür sorgen können, dass man "schwerer zu treffen" ist und Teamkollegen beim Feuern gepingt werden. Zu den Mods für Call of Duty: WarZone 3 gehört "Silent Aim". Der Zen war auch in der Lage, andere Cheat-Tools mit emulierten Eingaben zu versorgen, wie die KI-gestützte Zielhilfe.Der Anbieter bewirbt sein System extra noch mit der Aussage: "Kein Hacking oder Cheating: Cronus Zen ist eine Controller-Unterstützung (Adapter) und wird nicht als Hacking angesehen". Dies scheint sich nun aber klar geändert zu haben. Nach einem Update auf die PlayStation 5-Firmware 24.01-08.60.00 funktioniert das Gerät nicht mehr.Beim Anbieter ist man sich dessen bereits bewusst und hat eine Warnung auf die Webseite gesetzt. "Wir wissen, dass es ein Problem mit Zen und der PS5 gibt. Seit dem 24. Januar fordert die Konsole alle auf, auf Version 24.01-08.60.00 zu aktualisieren. Wenn ihr das tut, verbindet sich Zen nicht mehr mit der PS5", hieß es.Als Lösung für die Käufer des rund 180 Euro teuren Geräts wird jetzt erst einmal vorgeschlagen, die Installation des Firmware-Updates zu verweigern. Denn dieses sei derzeit nicht zwingend erforderlich, um die Konsole weiter nutzen zu können. "Es gibt derzeit keinen Zeitplan für die Behebung des Problems", so der Hersteller, der bittet, von weiteren Nachfragen abzusehen. "Es könnte 24 Stunden, 24 Tage oder 24 Monate dauern, wir werden es nicht wissen, bis wir uns damit befasst haben."