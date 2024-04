20 Jahre Mythos gelüftet: GTA San Andreas und die fallenden Flugzeuge

In GTA San Andreas fallen ohne ersichtlichen Grund manchmal Flug­zeuge vom Himmel. Nach 20 Jahren meldet sich der Entwickler zu Wort, der das System programmiert hat und erklärt das Phänomen. Eine interessante Verkettung von Umständen sorgt für die Abstürze.

Obbe Vermeij

GTA-Rätsel entschlüsselt: Das Geheimnis der Abstürze

GTA ist für seinen manchmal auch derben Humor bekannt. Und so hatten sich vor 20 Jahren wohl nur wenige gewundert, das Flugzeuge in GTA San Andreas auch einfach mal aus unbekanntem Grund vom Himmel zu fallen scheinen. Wie der Entwickler des Systems erläutert, waren diese Abstürze aber keine Absicht.Wie Obbe Vermeij auf X beschreibt, hatte er vor mehr als zwei Jahrzehnten das System kreiert, dass in regelmäßigen Abständen in der Nähe des Spielers kleine Flugzeuge erzeugt, die dann einen Vorbeiflug durchführen. Dabei gab es aber mehrere Probleme zwischen verschiedenen Spielsystemen, die Vermeij nie überwinden konnteEigentlich sollte das Spiel vor Erschaffung der Flugzeuge prüfen, ob die entsprechende Flugroute von Hindernissen frei ist. "Diese Scans sind langsam, deshalb habe ich sie auf das absolute Minimum beschränkt", so Vermeij. Genau deshalb könne das System aber auch "dünne Objekte" schlicht übersehen.Wie der Entwickler ergänzt, hatte er auch das System für simulierte Flugphysik, bei der Geschwindigkeit Auftrieb erzeugte, programmiert. Das Problem: Manchmal wurden die Flugzeuge mit zu geringem Tempo erschaffen und waren wegen fehlendem Auftrieb zum Absturz verdammt.All diese Probleme "führten gelegentlich dazu, dass Flugzeuge auf einem zum Scheitern verurteilten Flugweg erstellt wurden", so Vermeij. "Ich war mir der Abstürze bewusst und habe kurz überlegt, die Vorbeiflüge ganz zu entfernen", so der Entwickler. 20 Jahre später ist damit klar, warum in GTA San Andreas manchmal Flugzeuge vom Himmel fallen.