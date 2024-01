Sony PlayStation 5 - Diese Spielehits erwarten uns im Jahr 2024

(Zeit-)exklusive Spiele und Remakes

Final Fantasy 7 Rebirth

Helldivers 2

Tekken 8

Stellar Blade

Rise of the Ronin

Suicide Squad: Kill the Justice League

Like A Dragon: Infinite Wealth

Prince of Persia: The Lost Crown

Concord

Pacific Drive

Silent Hill 2

Dragon's Dogma 2

Forever Skies

The Plucky Squire

Foamstars

The Casting of Frank Stone

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

The Last of Us Part 2 Remastered

Nach einem großartigen vergangenen Gaming-Jahr dürfte auch 2024 wieder eine Menge interessanter Spiele so ziemlich aller Genres bereithalten. Auf welche Spiele sich Besitzer einer PlayStation 5 freuen dürfen, zeigt Sony jetzt in einem neuen Video.Selbstverständlich erscheinen die meisten der vorgestellten Titel natürlich nicht nur für die PS5, sondern auch für andere Plattformen. Dies gilt etwa für Tekken 8, welches ab dem 26. Januar die Fäuste fliegen lässt, oder das von den Rocksteady Studios entwickelte Suicide Squad: Kill the Justice League, das am 2. Februar in den Handel kommt.Spiele wie The Last of Us Part 2 Remastered (19. Januar), Final Fantasy 7 Rebirth (29. Februar) oder Rise of the Ronin (22. März) erscheinen hingegen zumindest vorerst exklusiv für die PS5, könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt auch PC-Versionen erhalten.Noch ohne festen Termin ist hingegen das Remake des PS2-Klassikers Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mit dem Fans aber auch fest in diesem Jahr rechnen dürfen. Gleiches gilt für Konamis Neuauflage von Silent Hill 2, hier könnte es schon im März oder April so weit sein.