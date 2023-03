PS5 Pro in Entwicklung: Neue Konsole soll Ende 2024 erscheinen

Insidern zufolge geht es bei Sony Schlag und Schlag. Eine neue PlayStation 5 Slim mit abnehmbarem Laufwerk könnte noch in diesem, die PS5 Pro Ende nächsten Jahres veröffentlicht werden. Eine gänzlich neue Konsolengeneration (z.B. PS6) soll nicht vor 2028 erscheinen.

Noch fehlen handfeste Beweise, Bilder oder Leaks

Oder doch gleich eine PlayStation 6?

Schenkt man den Quellen des oft gut informierten Gaming-Experten Tom Henderson Vertrauen, soll Sony nun doch an einer PlayStation 5 Pro arbeiten. Henderson gab erst Anfang des Jahres zu verstehen, dass die Japaner vorrangig an einer zweiten PS5-Generation mit separatem Laufwerk arbeiten, um die bisher zweigeteilte Produktion (Disc- und Digital-Edition) zusammenzulegen.Ging man also davon aus, dass Sony die PS5 Pro abschreiben und stattdessen bereits an einer möglichen PlayStation 6 arbeiten dürfte, zeigt sich nun die Rolle rückwärts - zumindest in der Gerüchteküche. Zwar lassen die potenziellen Insider-Informationen die Gerüchte kurz aufkochen, handfeste Leaks liegen hingegen noch nicht vor. So kann über die technischen Neuerungen bisher nur spekuliert werden.Unter anderem fokussieren sich Experten auf ein kürzlich aufgetauchtes Patent des PlayStation-Architekten Mark Cerny, das sich mit einer verbesserten Raytracing-Performance in Spielen beschäftigt. Dass eine PS5 Pro über potentere Hardware und infolgedessen mehr Leistung, SSD-Geschwindigkeit und Grafikqualität verfügen würde, dürfte allein mit dem Namen einhergehen.Sony wird sich abseits einer möglichen Präsentation der neuen Konsole nicht zu Gerüchten äußern, weshalb diese wie immer mit Vorsicht zu genießen sind. Gleiches gilt für Hendersons Aussage, dass eine mögliche PlayStation 6 (PS6) voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2028 erscheinen soll. Damit würden mehr als sieben, wenn nicht sogar acht Jahre zwischen den Generationen liegen, was allerdings durchaus realistisch klingt.Ob sich das Warten auf die zweite Generation, eine PS5 Slim oder das Pro-Modell lohnen, steht hingegen auf einem anderen Blatt Papier. Nach mehr als zwei Jahren und in Folge der Chipkrise ist die PlayStation 5 erstmals wieder deutschlandweit lieferbar.