Gerüchte zur PS5 Pro: Sony leitet Ermittlungen wegen Specs-Leak ein

Die PlayStation 5 Pro bleibt ein Gerücht, Sonys Arbeit an der nächsten Generation aber kein Geheimnis. Dass der Konzern jetzt sehr empfindlich auf Leaks der Spezifikationen der PS5 Pro reagiert, ist wohl ein guter Hinweis, dass die inoffiziellen Quellen einen Treffer landen.

Jermaine Smit

PS5 Pro Update: Sony startet wohl interne Ermittlungen

Sony auf Leaker-Suche

Über die PlayStation 5 Pro wird mehr oder weniger seit dem Start der PlayStation 5 berichtet, schließlich ist klar, dass Sony früher oder später eine neue Version mit mehr Leistung herausbringen wird. Nach vielen schwammigen Voraussagen hatte jüngst ein Leak sehr konkrete Fakten versprochen. YouTuber "Moore's Law is Dead" legt in einem Video nach eigener Aussage die offizielle Dokumentation zu den technischen Daten der PS5 Pro vor - wir hatten berichtet Doch was ist dran an diesen inoffiziell veröffentlichten Spec-Sheets? Neben der Einschätzung vieler Branchen-Experten, dass die Daten gut mit anderen Quellen zur erwarteten Leistung der PS5 Pro übereinstimmen, kommt von anderer Stelle ein Hinweis. Wie Tom Henderson von Insider Gaming am Montag schreibt, hat Sony wegen des Leaks wohl eine interne Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, an welcher Stelle die Daten wohl durchgesickert sind. PlayStation 5 Slim für nur 449 Euro bei Media Markt (Anzeige)Der Konzern nimmt dabei wohl vor allem externe Entwickler ins Auge, welche die Leistungsdaten der PS5 Pro, Projektname "Trinity", bereits erhalten haben. Sony unterhält einen ausgewählten Kreis aus Drittentwicklern, die frühzeitig Zugang zu neuer Hardware bekommen. Die Vermutung liegt nahe, dass durch einen dieser Partner die vertraulichen Daten veröffentlicht wurden.Diese Tatsache passt dann wiederum recht gut zu der Voraussage, dass Sony die PS5 Pro noch in diesem Jahr vorstellen will. Bei diesem Zeitplan würde es Sinn ergeben, dass bereits externe Entwickler an Titeln für und mit der neuen Hardware arbeiten. Der Konzern bezieht auch auf Nachfrage aktuell keine Position zu den Berichten.