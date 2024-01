PS5: Sony steht vor dem Start eines DualSense "V2" mit besserem Akku

PlayStation 5-Spieler schätzen den DualSense-Controller, dieser hat aber einen Nachteil: Lange hält der Akku nicht, denn nach fünf bis sechs Stunden muss er an den "Tropf". Spieler, die gerne das Gamepad seltener aufladen würden, bekommen bald eine verbesserte Version.

Zusammenfassung PS5 DualSense Controller oft nach 5-6 Spielstunden leer

Neue Version "DualSense Wireless Controller V2" geplant

Akkulaufzeit der V2-Version soll 12 Stunden betragen

Preis für den V2-Controller bei ca 90 kanadischen Dollar

Keine weiteren Hardware-Änderungen beim V2-Controller

Veröffentlichungsdatum des DualSense V2 noch unbekannt

Shop-Listung zeigt "Nicht auf Lager" für den neuen Controller

Wer viel auf seiner PS5 spielt, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Ladekabel stets in Griffweite haben. Denn allzu lange hält der originale Controller nicht, Vibration und sonstige Features haben ihren "Preis" und das ist eine nicht allzu lange Laufzeit.Doch beim kanadischen Shop des bekannten Elektronikhändlers Best Buy ist ein Gamepad aufgetaucht, das offiziell "PlayStation 5 V2 DualSense Wireless Controller" heißt (via Engadget ). Echte Neuerungen bietet der neue offizielle PS5-Controller von Sony nicht, die größte Verbesserung steckt unter der Haube. Denn als Akkulaufzeit werden zwölf Stunden angegeben.Auf der Webseite des Shops heißt es dazu: "Die außergewöhnliche Akkulaufzeit von zwölf Stunden bei voller Ladung ermöglicht lange Gaming-Sessions." Allerdings sollte man die Angabe von zwölf Stunden wohl zunächst mit Vorsicht genießen, denn ob dieser Wert in der Praxis erreicht werden kann, wird sich erst zeigen müssen.Als Preis werden rund 90 kanadische Dollar angegeben, das entspricht etwa 67 US-Dollar und damit auch dem regulären bzw. aktuellen Preis des DualSense V1-Controllers von 69 Dollar. Kurz gesagt: Die zweite Version dürfte die erste ersetzen und keine Alternative mit besserem Akku sein.Das ist auch besser so, denn abgesehen von der verbesserten Laufzeit dürfte der DualSense V2 keine Änderungen an Hardware oder Features mitbringen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat der Controller bislang nicht, auf der Webseite wird er derzeit schlicht mit "Nicht auf Lager" gelistet.