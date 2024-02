Apple Vision Pro: So mancher Kunde gibt sein Headset wieder zurück

Vor zwei Wochen ist Apples Vision Pro erschienen und hat sofort einen Hype ausgelöst. Doch war in einigen Fällen die Begeisterung nur von kurzer Dauer, denn mittlerweile geben Kunden das Headset vermehrt zurück. Sie klagen u. a. über Kopfschmerzen und Augenprobleme.

Ist das die Zukunft des Computing? Diese Frage stellten sich Medien wie Kunden kurz nach der Veröffentlichung von Vision Pro. Denn obwohl viele Tests anmerkten, dass das Headset alles andere als perfekt bzw. ausgereift ist und auch Apple sich intern diesbezüglich nichts vormacht, entwickelte die Begeisterung von Fans und auch externen Beobachtern ein Eigenleben - es entstand eben der typische Hype.Doch wie The Verge schreibt, sind für die ersten Nutzer "die Flitterwochen wieder vorbei". Denn in den vergangenen Tagen berichten immer mehr Käufer der ersten Stunde, dass sie ihr Headset wieder zurückgeben. Der Zeitpunkt ist auch kein Zufall, denn Apple gewährt seinen Kunden eine vierzehntägige Rückgabe-Option und für die ersten Vision-Pro-Käufer endet diese morgen.Die Klagen bzw. Argumente sind oftmals dieselben, denn viele Anwender meinen, dass Vision Pro bei ihnen Kopfschmerzen und die sogenannte Motion Sickness auslöst. Andere beschweren sich über das hohe Gewicht des Headsets und auch dessen unvorteilhafte Gewichtsverteilung.The Verge schreibt außerdem unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Technik-Seite, dass bei diesem ein Blutgefäß im Auge geplatzt sei, andere klagen über grundsätzliche rote Augen nach längerer Nutzung von Vision Pro. An dieser Stelle muss man allerdings betonen, dass diese Probleme nicht unbedingt Apple-exklusiv sind, sondern bei Headsets dieser Art grundsätzlich vorkommen (können).Die Nutzer meinen, dass das Vision-Pro-Erlebnis zwar faszinierend und auch wie versprochen "magisch" sei, aber die Nachteile derzeit überwiegen, vor allem dann, wenn man den extrem hohen Preis einkalkuliert. Es gibt aber auch andere Beschwerden, darunter jene, dass Vision Pro sich nicht wirklich für Produktivität eigne und Multitasking auch alles andere als gut gelöst sei.