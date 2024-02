M. Zuckerberg: Vision Pro ist eh nicht so doll, unsere Brille ist viel besser

Lifestyle-Phänomen

Apples Vision Pro ist derzeit nur in den USA erhältlich, doch das Headset ist seit dem Start Anfang Februar eines der ganz großen Themen in der IT-Welt. Das liegt auch daran, dass Apple nun einmal auch Lifestyle ist und diesen stellen viele gerne zur Schau - auf der Straße, in der U-Bahn und (unerlaubterweise) sogar im Auto.Auch Mark Zuckerberg, der als wohl größter Verfechter von Virtual Reality und seiner Spielarten unter allen Chefs großer IT-Unternehmen gilt, hat sich eine Vision Pro besorgt und diese ausprobiert. In einem Instagram-Video berichtet der Facebook-Gründer und Meta-Chef, wie er die Konkurrenz erlebt hat. Und wenig überraschend sieht er bei der eigenen Lösung Quest 3 Vorteile.Zuckerberg meint, dass Meta Quest 3 das wesentlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis biete. Das habe er von vornherein erwartet, so der Meta-Chef, schon alleine deshalb, weil Vision Pro rund siebenmal so viel kostet wie Quest 3. Nach dem Ausprobieren des Apple-Headsets meint er aber: "Ich glaube nicht nur, dass Quest das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat, sondern auch, dass Quest das bessere Produkt ist, Punkt."Der 39-Jährige gibt zwar zu, dass Vision Pro ein ausgezeichnetes Display bietet, meint aber auch, dass Apple hierfür andere Kompromisse eingehen musste, darunter beim Gewicht. So wiege Quest 3 etwa 120 Gramm weniger, dadurch ist das Meta-Headset bequemer über längere Zeiträume tragbar.Dazu kommt, dass Quest 3 keinen Akku-Pack benötigt und laut "Zuck" mehr Bewegung zulässt, dazu kommt auch, dass das Meta-Headset ein größeres Sichtfeld hat als Vision Pro. Für die Steuerung bevorzugt er ebenfalls physische Controller, auch wenn Zuckerberg meint, dass Augen-Tracking in einigen Szenarien durchaus seine Vorteile hat.