Gamechanger für OP-Teams: Vision Pro

Um eine Operation erfolgreich durchführen zu können, braucht es ein eingespieltes Team. Eine wichtige Rolle kommt dabei den operationstechnischen Assistenten zu, die Instrumente und Material vorbereiten, anreichen und stets über alle Abläufe den Überblick behalten. Ein Team im privaten Cromwell Hospital in London hat jetzt ein Vision-Pro-Headset von Apple genutzt, um die OP-Assistenten mit erweiterter Realität zu unterstützen.Der zuständige Chirurg Syed Aftab fand für die zugrundeliegende Idee laut Daily Mail einen sehr anschaulichen Vergleich. Die Technologie mache es möglich, jedes Team in eine eingespielte Formel-1-Crew zu verwandeln. "Das ist die Idee - es spielt keine Rolle, ob man noch nie in seinem Leben einen Boxenstopp gemacht hat. Sie setzen einfach das Headset auf."Wie Aftab weiter ausführt, könne er dank der Kombination aus Software und Headset auch mit neuen OP-Assistenten so effektiv arbeiten, als wäre man schon seit Jahren aufeinander eingespielt. Auch Suvi Verho, leitende OP-Schwester, bezeichnete die Technologie als "bahnbrechend" und ergänzt: "Sie eliminiert menschliche Fehler. Sie macht Schluss mit dem Rätselraten."Die Software, vom US-Unternehmen eXeX ursprünglich für Microsofts HoloLens entwickelt, liefert im OP-Einsatz wichtige Informationen zu Werkzeugen und Abläufen, die mit virtuellen Bildschirmen im Sichtfeld platziert werden. Ferner wird jeder Schritt der Operation von einer KI automatisch protokolliert. In Zukunft will das Unternehmen mit diesen Daten dann einen Vergleich zu ähnlichen Eingriffen anderer Chirurgen ermöglichen.