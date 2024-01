Apple Vision Pro: So funktioniert die neue Mixed-Reality-Datenbrille

Bedienung mit Augen, Sprache und Händen

FaceTime mit digitaler Persona

Anfang Februar erscheint Apple Vision Pro - zumindest in den USA. Wer sich vor dem Kauf oder Import ein genaues Bild verschaffen möchte, kann dies mit einem ausführlichen Video tun, in dem Apple die Funktionen und Bedienung des rund 3500 Euro teuren Headsets genauer erklärt.Die knapp zehnminütige Tour macht zunächst einmal deutlich, dass es sich bei der Apple Vision Pro um eine sogenannte Mixed-Reality-Brille handelt. Das bedeutet: Der Nutzer kann digitale Inhalte sowie seine Umgebung, Gegenstände und andere Personen gleichzeitig wahrnehmen.Ausgangspunkt für den Nutzer ist der Startbildschirm, über den dieser auf Apps und Erfahrungen zugreifen kann. Die Navigation erfolgt dabei entweder mit den Augen, Sprachbefehlen oder Handgesten. Im Video ist etwa zu sehen, wie sich Bilder vergrößern und verschieben lassen und wie über Siri Apple TV geöffnet wird.Über Apple TV können Nutzer dann Filme und Serien auf einer virtuellen Kinoleinwand anschauen. Gezeigt werden zudem Panoramafotos und Spatial Videos. Letztere sind räumliche Videos, die sich etwa mit einem iPhone 15 Pro oder der Vision Pro aufnehmen lassen. Über verschiedene Erfahrungen (Experiences) können Träger des Headsets unter anderem lebensgroßen Dinosauriern begegnen.Wer Apple Vision Pro produktiver nutzen möchte, kann Apps wie Browser oder Textverarbeitungsprogramme in schwebenden Fenstern anzeigen oder den Bildschirm eines Macs vergrößert darstellen. Bei Telefonaten via FaceTime erscheint der Gesprächspartner in Lebensgröße - nutzt dieser auch das Headset, sieht man sogar ein digitales Abbild des Sprechers als sogenanntes Persona.In einem weiteren Video liefert Apple außerdem noch interessante Einblicke in den Entstehungsprozess der Vision Pro.