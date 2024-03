100 Megapixel-Wahnsinn: Apple Vision Pro fordert extreme Auflösung

Mit seinem Vision-Pro-Headset bringt Apple die Hersteller von Kameras in die Bredouille. Denn die Auflösung von aktuell in Serie produzierten Auf­nahmegeräten reicht nicht aus, um eine klare Darstellung auf die Bildschirme der VR-Brille zu bringen. Nun äußert sich Canon.

Wer als Konsument momentan das bestmögliche Bild auf einem Wiedergabegerät genießen will, sieht sich nach Inhalten mit einer Auflösung von 8K um. Doch nicht bei Apple . Denn die Vision Pro benötigt mit seinen beiden 4K-Mikro-OLED-Screens und einer enormen Pixeldichte von 3386 ppi deutlich höhere Auflösungen, um ein scharfes Bild zu erzeugen.Nicht einmal von Apple selbst produzierte Inhalte für ihre Brille (Immersive Videos), bei denen es sich vorrangig um Natur- und Abenteuerfilme handelt, erfüllen die hohen Anforderungen. Denn hier berichten Nutzer über teils grobe Darstellungen und pixelige Bilder. Neben anderen Problemen, wie dem sehr empfindlichen Frontglas , haben Käufer des mit einem saftigen Preisschild von 3499 US-Dollar versehenen Headsets also weiteren Ärger.Nun meldet sich Yasuhiko Shiomi, Abteilungsleiter des Image Communication Business beim Kamerahersteller Canon zu Wort . Er geht davon aus, dass es mit der aktuellen Technik nicht möglich ist, bei Videoaufnahmen eine zu­frie­den­stel­len­de Bildqualität für die Apple Vision Pro zu erreichen.So sei eine Auflösung von mindestens 100 Megapixeln notwendig, was 14K entspräche und damit beinahe das Doppelte von dem ist, was die aktuellen Spitzenmodelle von Canon und anderen Herstellern mit ihren 8K liefern können.Zwar gibt es schon Videokameras mit Sensoren, die mit entsprechender Auflösung filmen, dies sind jedoch Spezialanfertigungen für ganz bestimmte Zwecke. Außerdem sei das Problem laut Go Tokura, dem stellvertretenden Leiter der Imaging Group bei Canon, nicht die Auflösung an sich, sondern die Kombination mit einer Wiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde.Man arbeitet bei Canon an einer Verbesserung der entsprechenden Technik, eine Massenproduktion solcher Kameras sei zum jetzigen Zeitpunkt aber bislang nicht möglich. Bis Nutzer der Apple Vision Pro also weniger verpixelte, hochauflösende In­hal­te über ihre Brille genießen können, wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen.