In der Nacht auf Montag fand das Endspiel der American-Football-Liga NFL statt und der Super Bowl ist auch ein Medien-Spektakel, im Zuge dessen viele Werbespots gezeigt werden. Dazu zählen auch Trailer für Kinofilme und hier hat Deadpool & Wolverine für Furore gesorgt.

Disney

Medienevent Super Bowl

MCU-Debüt von Deadpool & Wolverine

Zusammenfassung Super Bowl: Deadpool & Wolverine-Trailer sorgt für Aufsehen

Übertragung ist meistgesehenes TV-Ereignis in den USA

Trailer zu Deadpool & Wolverine bricht Rekorde

365 Millionen Zugriffe in 24 Stunden auf YouTube

Hugh Jackman kehrt als Wolverine zurück

Ryan Reynolds überredet Jackman für MCU-Comeback

Die Übertragung vom Super Bowl ist Jahr für Jahr die mit Abstand meistgesehene Sendung des US-Fernsehens und mittlerweile auch ein Fixpunkt in vielen anderen Ländern der Welt. Für Werbespots in den dafür vorgesehenen Pausen während der Übertragung bezahlen Firmen und Medienunternehmen sehr viel Geld und man kann nur spekulieren, ob sich das tatsächlich lohnt.Im Fall des ersten Trailers zu Deadpool & Wolverine, also dem dritten Teil der Kinoabenteuer des derzeit wohl ungewöhnlichsten Marvel-Superhelden, kann man aber wohl schon jetzt behaupten, dass sich diese Investition ausgezahlt hat. Denn die Rückkehr von Wade Wilson bzw. dessen Einstand im Marvel Cinematic Universe (MCU) konnte nach Disney-Angaben den Rekord des Marvel-Kollegen Spider-Man überbieten.Denn das YouTube-Video kam nach Angaben von Disney in den ersten 24 Stunden seiner Verfügbarkeit auf 365 Millionen Zugriffe. Der bisherige Rekordhalter war Spider-Man: No Way Home, der Mitte 2021 hierfür veröffentlichte Trailer kam seinerzeit im selben Zeitraum auf 355,5 Millionen Abrufe.Verwunderlich ist das nicht: Denn wie man aus dem Titel Deadpool & Wolverine leicht schlussfolgern kann, ist das nicht nur das MCU-Debüt von Wade Wilson alias Deadpool (Ryan Reynolds), sondern auch jenes des wohl bekanntesten X-Men, also Wolverine. Für diese Rolle kehrt Hugh Jackman zurück und das war durchaus etwas überraschend.Denn an sich hat sich Jackman mit dem 2017er-Film Logan von dieser Rolle verabschiedet, wurde dann aber von seinem Freund Ryan Reynolds überredet, noch einmal in diese Rolle zu schlüpfen und die Adamantium-Klingen auszufahren.