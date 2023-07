Deadpool 3: Erstes Foto von Wolverine im klassisch-gelben Anzug ist da

Seit rund zweieinhalb Jahren steht fest, dass Deadpool zum Teil des Marvel Cinematic Universe wird und das Gleiche gilt für das bekannteste X-Men-Mitglied Wolverine. Offiziell vollzogen wird das im gleichen Film. Ein weiteres Debüt betrifft auch den Anzug des letztgenannten Helden.

Gelbes Spandex!

Wolverine feierte sein Realfilm-Debüt vor mittlerweile gut zwei Jahrzehnten und bereits im ersten X-Men-Streifen gab es einen Scherz über den Anzug des Superhelden mit den Klingenhänden und Adamantium-Skelett. Denn in der Szene, in der Wolverine zum ersten Mal seinen dunklen (Film-)X-Men-Anzug anzieht, kann er sich zunächst nicht an diesen gewöhnen und fragt, ob seine Mitstreiter damit tatsächlich rausgehen - woraufhin Cyclops ihn fragt, ob er denn lieber "gelbes Spandex" bevorzugen würde.Das war natürlich eine Anspielung auf jenen Anzug, den Wolverine seit vielen Jahrzehnte lang in den Comics trug. Dieser ist nämlich vorwiegend gelb, dazu kommt noch etwas Dunkelblau dazu. Für langjährige Fans gehört dieser Anzug aber so dazu, wie das rote Cape zu Superman und entsprechend kritisch wird gesehen, wie Wolverine in den Filmen auftritt.Doch diese Fans könnten nächstes Jahr Augen machen: Denn wie CBR zunächst unter Berufung auf den "zuverlässigen Scooper" CanWeGetSomeToast berichtete, soll bzw. wird Wolverine in Deadpool 3 tatsächlich seinen klassischen gelben Anzug tragen (oder eine Variante davon). Mehr als das: Auch die Maske mit ihren zwei "Flügeln" soll zum neuen alten Outfit von Wolverine dazugehören.CanWeGetSomeToast hatte auch gleich einen konkreten Hinweis auf das Design zu bieten und meinte, dass der Anzug an jenen erinnert, den Wolverine in den "Astonishing X-Men"-Comics von Joss Whedon und John Cassaday trug. Spoiler: Und behielt damit recht. Denn Ryan Reynolds hat mittlerweile bzw. soeben via Instagram ein erstes Foto gezeigt, das ihn im neuen Anzug zeigt - in all seinem gelben Glanz.Fans der Figur werden allerdings wissen, dass das gelbe Kostüm nicht streng genommen einen "Auftritt" in einem Film mit Wolverine hatte. Denn im ersten Solo-Film The Wolverine gab es eine gelöschte Szene, in dem Logan einen Koffer mit dem Anzug in Empfang nimmt - getragen hat er diesen aber nie.