Der einzige Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU), den es dieses Jahr zu sehen geben wird, war eines der Highlights während des Super Bowl LVIII. Und er wird Fans des wohl ungewöhnlichen Superhelden begeistern. Denn Deadpool & Wolverine, also Deadpool 3, bringt den "Merc with a Mouth" in das Marvel Cinematic Universe (MCU). Die Rückkehr bzw. der MCU-Einstand von Wolverine ist darin bisher aber nur angedeutet wird - der legendärste X-Man ist im ersten Teaser nämlich nicht direkt zu sehen .