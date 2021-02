Netflix: The Division-Film muss Deadpool-2-Regisseur ersetzen

Für die Regie der Netflix-Verfilmung von The Division wurde ursprünglich Action-Experte David Leitch verpflichtet. Aufgrund von Terminkonflikten musste Leitch den Posten allerdings wieder abgeben. Nachfolger wird Skyscraper-Macher Rawson Marshall Thurber.

Terminkonflikte sorgen für Neubesetzung

Ende April 2018 wurde bestätigt, dass es einen Film zu Ubisofts Loot-Shooter The Division ge­ben wird. Regie der Netflix-Produktion sollte dabei Deadpool-2-Regisseuer David Leitch führen und mit Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain) und Jessica Chastain (Zero Dark Thir­ty) wurde bereits die Besetzung der Hauptrollen gefunden. Der Start des Films war ur­sprüng­lich für Ende 2019/Anfang 2020 geplant.Die Filmadaption von The Division orientiert sich stark an seiner Videospiel-Vorlage. So ver­sin­ken die USA der nahen Zukunft in Chaos und Gesetzlosigkeit, nachdem sich ein tödliches Virus von New York aus über das gesamte Land verbreitet. Der noch verbliebene Rest der amerikanischen Regierung aktiviert deshalb die sogenannte Division: Eine geheime Spe­zi­al­ein­heit, die den endgültigen Zusammenbruch der Gesellschaft verhindern soll.Wie Deadline jüngst berichtete, musste Leitch aufgrund von Terminkonflikten die Regie von The Division aufgeben. Mit Rawson Marshall Thurber konnte Netflix nun jedoch bereits einen neuen Regisseur präsentieren, der für Pro­duk­tio­nen wie Dodgeball, Wir sind die Millers oder Skyscraper bekannt ist. Zudem war Thurber erst vor Kurzem als Regisseur der Action-Ko­mö­die Red Notice aktiv, welche noch 2021 auf Net­flix veröffentlicht werden soll. Leitch bleibt dem Division-Projekt hingegen als Produzent er­hal­ten.Der Film zum Ubisoft-Spiel befindet sich bereits seit 2020 in Produktion. Aufgrund der an­hal­ten­den Corona-Pandemie sollten Fans jedoch nicht mit einem Release vor 2022 rechnen. Ak­tu­ell konnte noch nicht einmal mit den Dreharbeiten begonnen werden.