X-Men-Regisseur ist überzeugt, dass Deadpool 3 das MCU retten wird

Dieses Jahr wird es zum ersten Mal seit langer Zeit nur einen Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) geben, Deadpool 3. Gründe dafür sind vor allem die Hollywood-Streiks des Vorjahres, doch mittlerweile sieht man das bei den kriselnden Marvel Studios als Chance.

Die Krise als Chance

Geplant war es nicht, aber mittlerweile sieht Marvel das offenbar als Chance: Gemeint sind damit die Verschiebungen, die sich aufgrund der letztjährigen Streiks von Autoren und Schauspielern ergeben haben. Das hatte zur Folge, dass die Marvel Studios mehrere in Produktion sowie Vorbereitung befindliche Filme nicht rechtzeitig fertigstellen konnten.Das war aber durchaus so etwas wie Glück im Unglück: Denn damit bekommt Marvel die Gelegenheit, auf die Verurteilung von Jonathan Majors zu reagieren: Denn der Schauspieler war als zentraler Bösewicht Kang vorgesehen, er hatte auch bereits MCU-Auftritte in der Serie Loki sowie dem Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Allerdings stand Majors im Vorjahr wegen häuslicher Gewalt vor Gericht und wurde auch in zwei von vier Punkten schuldig gesprochen.Das Strafmaß ist bisher nicht bekannt, eines ist aber klar: Seinen Job als Kang ist er los. Marvel hat durch die Streiks aber unerwartet Zeit bekommen, darauf zu reagieren. Es ist bisher allerdings nicht klar, ob man die Rolle nachbesetzen wird oder das MCU nicht weitgehend neu startet. Denn das Franchise steckt seit Jahren in einer kreativen und auch finanziellen Krise.Matthew Vaughn, der Regisseur von X-Men: Erste Entscheidung und Zukunft ist Vergangenheit, ist davon überzeugt, dass Deadpool 3 das Potenzial hat, das MCU zu retten. Denn als Macher der indirekten (X-Men-) Vorgängerfilme hat er Einblick in die Produktion, in der Hugh Jackman als Wolverine eine entscheidende Rolle spielen wird."Die wenigen Schnipsel, die ich über Deadpool vs. Wolverine weiß - oder Wolverine vs. Deadpool, ich bin mir sicher, dass der Streit zwischen Ryan und Hugh in diesem Moment stattfindet - sind unglaublich", sagte Vaughn im Post-Credit-Podcast (via VG247 ). "Das wird der Ruck sein ... Das Marvel Universe wird einen Ruck bekommen, der es wieder zum Leben erweckt ... Ich glaube, Ryan Reynolds und Hugh Jackman sind dabei, das gesamte Marvel-Universum zu retten."