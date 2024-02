VerAAAArsche: Ubisoft redet sich Skull and Bones sehr komisch schön

Die wackelige und langwierige Entwicklungsgeschichte von Skull and Bones macht nicht gerade Hoffnung auf ein rundes Produkt. Doch Ubisoft sieht das ganz anders und erfindet für sein Piraten-MMO sogar eine neue Qualitätsstufe. Es sei ein AAAA-Spiel.

Skull and Bones, ein AAAA-Spiel? Ubisoft meint Ja!

Raue See den ganzen Weg

Spiele, die mit großem Aufwand entwickelt werden und im besten Fall echte Innovationen mitbringen, erhalten von der Branche seit Jahren den Status eines AAA-Titels, auch "Triple-A-Games" genannt. Der Begriff ist vom Finanzwesen und AAA-Bewertung für Länder und Unternehmen abgeleitet. Der Ubisoft-CEO Yves Guillemot macht jetzt mit einer kuriosen Aussage auf sich aufmerksam. Skull and Bones ist demnach sogar ein AAAA-Spiel.Guillemot war jüngst im Rahmen einer Fragerunde anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen darauf angesprochen worden, warum Ubisoft den Titel zum Vollpreis von 60 Euro in den Handel bringt. Free-to-Play-Modelle könnten eine größere Spielerbasis versprechen. An dieser Stelle wichtig zu erwähnen: Trotz Vollpreis wird Skull and Bones auch Mikrotransaktionen enthalten.Die Antwort des Ubisoft-Chefs: "Es ist ein riesiges Spiel, und wir glauben, dass die Leute wirklich sehen werden, wie umfangreich und komplett das Spiel ist. Es ist ein wirklich vollwertiges, dreifach ... vierfaches A-Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird." Nur Guillemot selbst weiß, warum er sich genötigt sah, Skull and Bones sozusagen mitten im Satz auf diese neue Stufe zu heben.Die Aussage des Ubisoft-Chefs mutet auch deshalb etwas seltsam an, da Skull and Bones eine mehr als bewegte Entwicklungsgeschichte mit großen Problemen hinter sich hat. Zum Start der Entwicklung im Jahr 2013 war das Spiel als Erweiterung von Assassin's Creed Black Flag geplant. Mehr als 10 Jahre später deutet die jüngst abgehaltene Open Beta darauf hin, dass sich viele Spieler deutlich mehr von dem Titel erwartet hätten. So "umfangreich und komplett", wie Guillemot verspricht, ist das Spiel auf jeden Fall nicht.