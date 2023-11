Ubisoft: Werbe-Popup im Spiel-Menü war nur "technischer Fehler"

Vergangene Woche bekamen einige Nutzer während des Spielens von Assassin's Creed Odyssey plötzlich eine bildschirmfüllende Werbung zu sehen, und zwar beim Aufrufen des Ingame-Menüs. Der französische Publisher gibt nun einem technischen Fehler die Schuld.

Als bekannt wurde, dass Ubisoft das Spielvergnügen mitten im Spiel für Eigenwerbung unterbricht, war der Aufschrei unter Gamern groß. Denn die ursprünglich von Reddit-Nutzern entdeckte Art der Reklame ignorierte im Wesentlichen den Umstand, dass es sich beim besagten Spiel um einen regulär gekauften Titel handelte.Die Nutzer waren von diesem mutmaßlichen Experiment bzw. Test, das auf PlayStation und Xbox angezeigt wurde, alles andere als begeistern und schrieben etwa: "Es ist ekelhaft, das beim Spielen zu erleben", so ein Anwender auf Reddit. So oder so ähnlich kommentierten auch andere die Angelegenheit.Gegenüber The Verge behauptete der französische Publisher allerdings nun, dass das ein Versehen war. Wie The Verge berichtet, gab Ubisoft-Sprecher Fabien Darrigues folgendes Statement ab: "Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass einige Gamer gestern beim Spielen bestimmter Assassin's Creed-Titel Pop-up-Werbung gesehen haben. Das war das Ergebnis eines technischen Fehlers, den wir sofort behoben haben, als wir von dem Problem erfuhren."Warum es überhaupt zu derartiger Werbung kam, war zunächst nicht klar, auf Twitter bzw. X gab Ubisoft dann später aber weitere bzw. etwas ausführlichere Erklärungen dazu ab: "Unsere Absicht war es, eine Werbung für Assassin's Creed Mirage als Teil der Franchise-Nachrichten im Hauptmenü der anderen Assassin's Creed-Spiele anzuzeigen", schreibt Ubisoft auf dem offiziellen Assassin's Creed-Konto.Ubisoft weiter: "Leider hat dieser technische Fehler dazu geführt, dass die Werbeaktion stattdessen in einem unserer Spielmenüs angezeigt wurde. Wir wollen das bestmögliche Spielerlebnis gewährleisten und haben diese störenden Pop-ups sofort entfernt, als wir von dem Problem erfuhren."