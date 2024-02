Skull and Bones: Ubisoft zeigt den Launch-Trailer zum Piratenspiel

Ubisoft musste das Erscheinungsdatum für sein Piratenspiel Skull and Bones in der Vergangenheit schon mehrfach verschieben, nun ist es aber tatsächlich (fast) soweit: Abenteuerlustige können ab dem 16. Februar die Segel setzen, vorab gibt es noch einen offenen Betatest. Was das Leben als Freibeuter so alles bereithält, zeigt der Launch-Trailer.Skull and Bones gibt Spielern die Chance, sich vor einer namenlosen Landratte zum gefürchteten Piratenkapitän zu entwickeln. Auf dem Weg dorthin müssen allerdings nicht nur unzählige Schätze angehäuft, sondern zudem auch Rivalen und Piratenjäger besiegt werden. Das in seinem Kern von den Seeschlachten aus Assassin's Creed 4: Black Flag inspirierte Spiel setzt dabei ebenfalls vor allem auf Gefechte auf hoher See. Auch Naturgewalten und wilde Tiere machen dabei das Piratendasein gefährlich.Wer sich vor der Veröffentlichung am 16. Februar 2024 ein eigenes Bild vom Spiel machen will, kann dies vom 8. bis 11. Februar mit der Open Beta tun und bis Ruhmstufe 6, Rang 1 spielen. Fortschritte werden in die Vollversion übertragen, Käufern der Premium-Version verspricht Ubisoft zudem drei Tage früheren Zugang. Skull and Bones erscheint für PC (Ubisoft Store, Epic Games Store), PlayStation 5 Xbox One und Amazon Luna.