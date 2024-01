Ubisoft+: Neue Flatrate sorgt für Preiserhöhung bei PC-Spielern

Ubisoft strukturiert seine Spiele-Flatrate neu, kombiniert Tarife und passt die Preise nach oben hin an. Gamer haben ab sofort die Wahl zwischen Ubisoft+ Premium und Classic, wobei die vollwertige Bibliothek mit über 100 Spielen mit 17,99 Euro zu Buche schlägt.

Microsoft macht es vor, Ubisoft zieht nach. Haben die Redmonder mit dem Xbox Game Pass Ultimate bereits seit Jahren eine kombinierte Flatrate für PCs, Konsolen und die Cloud im Angebot, nimmt sich der französische Publisher mit dem neuen Ubisoft+ Premium ein Beispiel. Die einstige Trennung zwischen Ubisoft+ PC und Multi-Access (inkl. Xbox und Cloud) entfällt, was für PC-Spieler mit steigenden Kosten verbunden ist.Von einer klassischen Preiserhöhung ist nicht die Rede, da die reine PC-Spiele-Flatrate (14,99 Euro / Monat) aus dem Portfolio entfernt wird und das Multi-Access-Komplettpaket als einziges Ubisoft+ Premium-Abo für monatlich 17,99 Euro in den Mittelpunkt rückt.Wer bereits ein Ubisoft+ PC-Abo besitzt, kann dieses zum bekannten Preis weiterführen. Die Mehrkosten treffen bisher also nur Neukunden.Aktuell verfügt Ubisoft+ Premium über 143 Spiele. Zu den Aushängeschildern zählen die Jubiläumsausgabe von Anno 1800 , das neue Prince of Persia: The Lost Crown, das bald erhältliche Skull and Bones und Titel wie Assassin's Creed Mi­rage , Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest und natürlich alle Spiele aus den Franchises Rainbow Six, Ghost Recon, Siedler, Far Cry, Rayman und Co.Die Flatrate beinhaltet hingegen nur 39 Spiele für Xbox-Konsolen, die Auswahl für den Streaming-Dienst Amazon Luna ist auf 44 Titel beschränkt.Als gänzlich neue Option bietet der Publisher Ubisoft+ Classic für monatlich 7,99 Euro an. Enthalten sind mehr als 50 Spiele, die allerdings nur in ihren Standard-Editionen auf dem PC bereitstehen. Ubisoft spricht von einer kuratierten Auswahl der beliebtesten Spiele aus dem älteren Katalog, wie Far Cry 6, The Division 2, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey und Watch Dogs: Legion.PlayStation+ Extra- und PlayStation+ Premium-Mitglieder kennen die Classic-Auswahl bereits, da sie in Sonys Konsolen-Abos enthalten ist. Nun bietet Ubisoft seine "Kultspiele" zusätzlich auch auf dem PC im Abo an.