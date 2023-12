Spiele-Publisher Ubisoft hat Berichten zufolge verhindert, dass Hacker ihnen 900 GB an Daten stehlen konnten. Unbekannte hatten demnach bereits erfolgreich Zugriff auf das interne Netzwerk, bevor Ubisoft dagegen vorgehen konnte.

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Die internen Systeme von Ubisoft wurden demnach durch einen Sicherheitsverstoß kompromittiert.Hacker versuchten, rund 900 GB an Daten zu stehlen, darunter auch Nutzerdaten von Rainbow Six Siege. Dazu soll es dem Bericht nach aber nicht gekommen sein. Ubisoft entdeckte den Einbruch rund 48 Stunden später und konnte den Hackern den Zugang entziehen, bevor sie die Daten erfolgreich exfiltrieren konnten.In einer Erklärung gegenüber BleepingComputer bestätigte Ubisoft den Vorfall und erklärte: "Wir sind uns eines mutmaßlichen Datensicherheitsvorfalls bewusst und untersuchen diesen derzeit. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen."Das der Zugriff überhaupt so schnell bekannt wurde, ist unter anderem einer Meldung des X-Nutzers VX-Underground zu verdanken. Der hatte Screenshots veröffentlicht, die angeblich zeigen, dass Angreifer Zugriff auf Microsoft Teams-Konversationen, den Ubisoft SharePoint-Server, Confluence und MongoDB Atlas hatte."Der Threat Actor wollte nicht mitteilen, wie er sich den ersten Zugang verschafft hat", schrieb VX-Underground in einem Posting auf X. "Nach dem Zugriff überprüften sie die Zugriffsrechte der Benutzer und verbrachten einige Zeit damit, Microsoft Teams, Confluence und SharePoint gründlich zu untersuchen."Laut VX-Underground war der Versuch der Angreifer, an die Benutzerdaten von Rainbow Six Siege zu gelangen, erfolglos.Ubisoft ist dabei schon ein gebranntes Kind, was unbefugte Zugriffe angeht. Vor drei Jahren wurde das Unternehmen nach einem Hack erpresst und die Egregor Ransomware-Gang veröffentlichte den Source-Code von Watch Dogs. Im Jahr 2022 folgte dann ein weiterer Zugriff, der zu einem tagelangen Ausfall verschiedener Ubisoft-Dienste führte