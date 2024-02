Tenways Cargo One: Smartes E-Lastenrad für Familien vorgestellt

Tenways hat mit dem Cargo One sein erstes E-Lastenrad mit einem Bafang-M600-Mittelmotor vorgestellt. Der niederländische E-Bike-Hersteller erweitert damit das Portfolio um ein Cargobike mit 800 Litern Transportvolumen. Wir haben die Details zum Cargo One.

Ähnlich wie bei allen anderen Tenways-Fahrrädern kann das smarte Lastenrad Cargo One über Bluetooth mit der herstellereigenen App verbunden werden. Die App zeichnet Strecken auf, sammelt Fitness-Statistiken und dient zur Navigation. Möchte man zum nächsten Supermarkt navigieren, gibt man die entsprechende Adresse in der App ein und startet die Navigation. Auf dem Display wird dann die Route angezeigt.Der Artikelseite ist zu entnehmen, dass Tenways beim Cargo One dasselbe Display wie beim Ago T verwendet. Der Bildschirm zeichnet sich durch eine große Anzeigefläche aus, und bisher wurde mit dem Ago T, welches unser Kollege Timm Mohn bereits getestet hat, jedes Ziel erreicht.Berge können durch die Enviolo-Nabenschaltung bewältigt werden. In Bezug auf den Riemen wurde ein Gates-CDX-Carbon-Riemen gewählt. Die Wanne des Rads verfügt über ein Fassungsvermögen von 800 Litern. Sowohl der Sitz als auch der Lenker sind höhenverstellbar, was auch größeren Familienmitgliedern die Nutzung des Cargo One ermöglicht. Das E-Lastenrad ist mit pannensicheren Reifen von Schwalbe ausgestattet und verfügt ab Werk über ein Rahmenschloss.Im Tenways Cargo One können Einkäufe und Kinder transportiert werden. Eventuelle Insassen oder Güter können mit fünf Gurten gesichert werden. Sollten der Sitz und die Sicherheitsgurte nicht benötigt werden, können diese ohne großen Aufwand entfernt werden. Die Cargo-Box selbst lässt sich über vier Schrauben komplett entfernen.Im Lieferumfang befindet sich ein Regenschutz, damit das Innere der Lastenfahrrad-Wanne nicht nass wird. Zudem sind ein grüner und ein schwarzer Deckel für die Cargo-Box enthalten. Lastenfahrräder werden gerne verwendet, um den Nachwuchs in den Kindergarten zu bringen. Die Federung an der Frontgabel soll die Fahrt so gemütlich und ruhig wie möglich gestalten. Auch der Sattel ist gefedert.Die Cargo-Box verfügt über seitliche Lichter, um das Lastenfahrrad jederzeit gut sichtbar zu machen. Ähnlich wie beim Auto aktivieren sich die Lichter automatisch beim Einschalten des Cargo One. Auf Wunsch können die Lichter stets leuchten, nur bei Nacht oder automatisch, wenn es die Umgebungssituation erfordert.In Hinblick auf die Pläne der Bundesregierung, zukünftig Blinker bei Fahrrädern zu erlauben, können die seitlichen Lichtstreifen auch als Fahrtrichtungsanzeiger verwendet werden. Die Lichtanlage an der Wanne soll sicherstellen, dass niemand das Lastenrad übersieht. Zusätzlich befindet sich vorn in der Mitte noch ein Frontlicht.Eine Enviolo-Nabenschaltung kommt auch im Ago T zum Einsatz. Fährt man Strecken, die auch Steigungen beinhalten, fällt direkt auf, wie angenehm sich die Enviolo-Technologie auf das Fahrgefühl auswirkt. Trotz Motor und Nabenschaltung bleibt körperliche Anstrengung nicht aus, sodass beim Fahrradfahren immer noch Kalorien verbraucht werden. Tenways sieht das Cargo One als Familienkutsche, Einkaufswagen und Begleitfahrzeug für Campingausflüge.Bei der Planung des Cargo One stand laut Hersteller Design und Funktion im Vordergrund. Die ersten Fahrberichte dürften Anfang März verfügbar sein. Das Tenways Cargo One ist seit heute beim Hersteller für 4.999 Euro erhältlich . Bestellt man es direkt bei Tenways, wird das E-Lastenrad komplett vormontiert ausgeliefert.