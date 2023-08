DJI: Drohnenspezialist soll eigenes High-End E-Bike entwickeln

Der chinesische Drohnenspezialist DJI will angeblich in den Markt für E-Bikes einsteigen. Das Unternehmen soll seit einiger Zeit an einem Fahrrad mit Elektroantrieb arbeiten, das Teil der oberen Preisklasse sein soll. Hinter dem Projekt steht einer der erfahrensten Hardware-Ingenieure des Unternehmens, heißt es.

DJI soll an einem E-Bike arbeiten, wodurch der chinesische Hersteller seine Produktpalette erneut erweitern würde. Bisher bietet man primär Drohnen Gimbals und Action-Kameras an. Laut einem Bericht des chinesischen Portals 36Kr will DJI sein E-Bike im High-End-Bereich positionieren. Das Projekt wird unter dem Codenamen "EB" geführt, heißt es weiter.Dem Bericht zufolge steht mit Alex Jia ein erfahrener Ingenieur an der Spitze des Teams hinter dem Vorhaben. Jia war unter anderem für die Entwicklung des DJI Ronin verantwortlich, also den 3-Achsen-Gimbal, mit dem DJI seit Jahren erfolgreich den Markt der professionellen Filmemacher anspricht. Die Arbeit an dem neuen E-Bike soll schon seit dem Jahr 2020 laufen, wobei der aktuelle Stand nicht ganz klar ist.Laut dem Bericht aus China will sich DJI mit dem Elektrofahrrad ausdrücklich an Kunden in westlichen Märkten wie Europa und die USA richten. Angeblich will man unter anderem mit "fortgeschrittenen Sport-Features" und einem "selbst entwickeltem Antriebssystem" auf Kundenfang gehen. Weitere Details zu dem Vorhaben nennt 36Kr bisher nicht.Offen bleibt somit, welchen Fahrradtypen DJI mit seinem ersten E-Bike bieten will. Die Palette der denkbaren Varianten ist bekanntermaßen groß, schließlich sind von Stadt- und Trekking-Rädern über Falt- und Kompakt-Rädern bis hin zu leistungsfähigen Gelände-Fahrrädern diverse Formfaktoren denkbar. Aufgrund der anderen DJI-Produkte, die allesamt einen Fokus auf Outdoor-Erlebnisse haben, scheint ein E-Bike des chinesischen Herstellers gar nicht so abwegig.