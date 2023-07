Weil E-Bikes reglementiert werden: Chinesen greifen zu E-Rollstühlen

In der südchinesischen Großstadt Guangzhou häufen sich auf den Gehwegen und Straßen dieser Tage elektrisch betriebene Rollstühle. Das bedeutet aber nicht, dass es einen Anstieg von Menschen mit eingeschränktem Gehvermögen gibt. Die Antwort ist durchaus kurios.

"Keine Parkplatzsuche"

In der einstmals als Kanton bekannten chinesischen Stadt Guangzhou kann man derzeit einen ungewöhnlichen Anstieg an Menschen sehen, die in einem (elektrischen) Rollstuhl sitzen. Wie erwähnt sind diese aber nicht etwa gehbehindert, sondern nutzen dieses Fortbewegungsmittel als - moralisch grenzwertige - Alternative zum Auto bzw. elektrischen Fahrrädern.Wie die singapurische Zeitung The Straits Times unter Berufung auf das Hongkonger Medium HK01 berichtet, ist der Griff zum elektrischen Rollstuhl eine direkte Reaktion auf die Verschärfung von Vorschriften in Bezug auf E-Bikes. Vor allem junge Leute greifen zu diesem "Verkehrsmittel", und zwar deshalb, weil für Elektrorollstühle keine bzw. eingeschränkte Verkehrsregeln gelten.In Guangzhou hat man zuletzt den Einsatz von E-Bikes stärker reglementiert. Zu den neuen strengeren Vorschriften gehören etwa eine Begrenzung der Geschwindigkeit und eine neue Vorschrift, die besagt, dass man beim Überqueren eines Zebrastreifens absteigen und das Rad schieben muss.Junge Menschen haben bei dieser Art der Zweckentfremdung offenbar keine moralischen Bedenken: Der Elektrorollstuhl "spart Kraft und ist flexibel, und du kannst direkt zu deinem Ziel 'fahren', ohne einen Parkplatz suchen zu müssen", sagte ein junger Mann gegenüber HK01 auf die Frage, warum er zu diesem Verkehrsmittel greift.In China kommt diese Idee allerdings alles andere als gut an, denn auf dem chinesischen Social Network Weibo äußerten viele Kritik an der Moral dieses Einsatzes, einige verwiesen auf den Umstand, dass Elektrorollstühle auf Straßen ziemlich unsicher sind.