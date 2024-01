Nur weil mittlerweile fast zwei Jahre Krieg herrscht, heißt dies nicht, dass Samsung seine Aktivitäten im Smartphone-Markt des russischen Aggressors einstellt. Der koreanische Elektronikkonzern hatte 2023 zwar entsprechendes gelobt, hält sich aber nicht daran.

Auch in Russland startet das S24 heute in den Handel

Geänderte Vertriebsstruktur, offizielle russische Modelle

Vertrieb über große Distributoren und Händler

Marketing-Kanäle weiter voll aktiv

Zusammenfassung Samsung setzt Smartphone-Vertrieb in Russland fort

Galaxy S24-Serie trotz Krieg in Russland erhältlich

Kein offizieller Verkauf, aber über Partnerfirmen vertrieben

Russische Händler haben Galaxy S24 auf Lager

Vertrieb über große Distributoren wie Marvel Distribution

Mvideo bewirbt Galaxy S24-Serie aktiv in Russland

Samsung weiterhin als Sponsor und auf sozialen Netzwerken präsent

Nach dem Galaxy S23 ist jetzt auch das Galaxy S24 zusammen mit dem Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra in Russland ohne Weiteres zu haben. Zwar vertreibt das Unternehmen aktuell seine Produkte nicht offiziell über den hauseigenen Online-Store in Russland, doch sind die neuen Top-Smartphones, so wie viele andere Samsung-Produkte, ganz normal im Handel zu haben.Der Marktstart der Galaxy S24-Serie erfolgt in Russland deshalb genauso zum heutigen Tag wie in anderen Ländern. Mehrere Händler haben die Geräte also bereits in ihren Geschäften auf Lager und der Online-Handel hat die Auslieferung von Vorbestellungen gestartet.Bei den in Russland vertriebenen Samsung-Produkten handelt es sich dabei keineswegs um Grauimporte, wie man vielleicht zunächst vermuten würde. Stattdessen werden die Erzeugnisse des koreanischen Elektronikriesen mittlerweile über Partnerfirmen nach Russland importiert, wie uns Quellen aus Russland bestätigen.Samsung tritt dabei, zumindest offiziell, nicht selbst als Anbieter der Produkte auf. Stattdessen holen russische Firmen das S24 und andere Produkte nach Russland, die früher Betreiber von offiziellen Samsung-Galaxy-Stores waren. Der Vertrieb erfolgt über eine Reihe von großen Distributoren, weshalb sämtliche Varianten des Galaxy S24 auch in Russland zu haben sind.Als Beispiele für diese breit ausgebauten Vertriebswege ist unter anderem Marvel Distribution mit seinem Händlernetzwerk von rund 4500 Partnern in mehr als 250 Städten zu nennen, wo das Galaxy S24 zusammen mit seinen Schwestermodellen schon vor dem offiziellen Marktstart in den für Russland vorgesehen Varianten für Händler bestellbar war.Ein weiteres Beispiel ist Mvideo, einer der größten Elektronikhändler Russlands, wo die Galaxy S24-Serie seit der Vorstellung inklusive der auch in Europa üblichen Vorbestellerangebote beworben und vertrieben wird . Auch auf der offiziellen russischen Website von Samsung wird das Galaxy S24 im Support-Bereich in einer landesspezifischen Version ebenso gelistet wie seine Schwestermodelle. Somit ist klar, dass in Russland keineswegs nur eine ausländische Version von unautorisierten Anbietern eingeführt wird. Auf der Website von Samsung Russland werden die neuen Geräte wie anderswo vollmundig beworben Samsung ist laut Medienberichten aus Russland auch weiterhin mit einer eigenen Niederlassung und als Sponsor von örtlichen Veranstaltungen aktiv. So hieß es bereits im Oktober 2024 in der Kreml-nahen Zeitung Izvestia , dass Samsung nicht nur nach neuen Marketing-Mitarbeitern suchte, sondern auch als Sponsor eines Literaturpreises auftrat. Auch auf russischen sozialen Netzwerken wie OK oder VKontakte ist Samsung nach wie vor aktiv.Dass der koreanische Elektronikriese trotz der offiziellen Linie, sich seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine nicht mehr in Russland zu engagieren, weiterhin in dem Land aktiv ist und den Vertrieb seiner Produkte auf Umwegen realisiert hat, überrascht aus wirtschaftlicher Sicht keineswegs. Neben Samsung sind vor allem chinesische Anbieter in Russlands Smartphone-Markt aktiv, darunter Huawei, Xiaomi, Honor und Oppo.Um in Folge der natürlich trotz des Kriegs in der Ukraine auch in Russland weiter bestehenden Nachfrage rund um Smartphones nicht massenhaft Kunden an chinesische Hersteller zu verlieren, dürfte Samsung durchaus motiviert sein, Wege zur Aufrechterhaltung des Vertriebs seiner Produkte in Russland zu finden.