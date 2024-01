Gerade erst enthüllt, schon können das Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra in vielen Online-Shops vorbestellt werden. Wir ver­schaf­fen euch einen Überblick und erklären, wir ihr an doppelten Speicher, Tauschprämien und einen Watch-Rabatt kommt.

Samsung

Neue Galaxy-Generation kann vorbestellt werden

Galaxy S24 bei Media Markt und Saturn:

Weitere beliebte Händler:

Galaxy S24 Ultra: Samsung stellt sein neues Topmodell im Video vor

Speicher-Upgrades, Tauschprämie und vieles mehr

bis zum 30. Januar

Offizielles Unboxing: Samsung packt die neue Galaxy S24-Serie aus

Samsung Galaxy S24 vorbestellen Jetzt mit Pre-Order-Bonus bei Saturn

Zum Angebot

Samsung Galaxy S24 vorbestellen Jetzt mit Pre-Order-Bonus bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Leistung, hellere Displays, hochauflösende Kameras und eine Vielzahl an KI-Funktionen - dafür steht die kürzlich vorgestellte Samsung Galaxy S24-Familie . Die Android-Smartphones mit Display-Größen von 6,2 (S24) über 6,6 (S24+) bis hin zu 6,8 Zoll (S24 Ultra) können in Deutschland ab sofort mit diversen Pre-Order-Vorteilen vorbestellt werden.Die Auslieferung erfolgt ab dem 24. Januar 2024. Wir zeigen euch die beliebtesten Online-Shops, welche die neuen Modelle pünktlich liefern und sprechen über den durchaus interessanten Vorbestellerbonus.Wer sich für das Samsung Galaxy S24, S24+ oder S24 Ultra entscheidet, erhältdiverse Vorbesteller-Boni. Viele davon entspringen der Feder des südkoreanischen Herstellers, womit sie händlerübergreifend gelten. Exklusiv sind lediglich die 1-TB-Varianten und knalligere Farben wie Orange und Grün, die Samsung im eigenen Store anbietet.Die Online-Händler machen es euch einfach. Ihr erhaltet die nächstgrößere Speicherausstattung direkt zum Preis der Basisvariante - ohne komplizierte Cashbacks. Für die 256-GB-Variante der Samsung Galaxy S24-Modelle wird lediglich der 128-GB-Preis berechnet, für die 512-GB-Version der Betrag der 256-GB-Kapazität.Media Markt und Saturn haben einen zusätzlichen Vorteil für Vorbesteller auf Lager. Käufer der neuen Modelle können sich die Galaxy Watch 6 (40 Millimeter) für 100 Euro statt 279 Euro mit in den Warenkorb legen. Immerhin ein Rabatt von 179 Euro, sollte man neben dem Smartphone auch eine passende Smartwatch suchen.Nahezu alle Shops ermöglichen euch abschließend, euer altes Smartphone in Zahlung zu geben. Kauft ihr gleichzeitig ein Galaxy S24, erhaltet ihr zusätzlich zum Restwert eures alten Geräts einen Bonus in Höhe von bis zu 240 Euro. Samsung selbst legt 150 Euro on top, Media Markt und Saturn liegen bei 100 Euro und Netzanbieter wie Vodafone spendieren bis zu 240 Euro