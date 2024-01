Russland hatte gestern erneut schwerwiegende Probleme mit seinen Internetdiensten. Über Stunden gab es massive Störungen bei der Verwaltung der Top-Level-Domain (TLD) des Landes, sodass quasi keine Websites mit .ru-Adresse zu erreichen waren.

Nach Angaben des Digitalministeriums in Moskau war die Störung auf ein technisches Problem bei den Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) zurückzuführen, mit denen die Sicherheit von DNS-Daten gewährleistet werden soll. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor.Websites wie die beliebteste lokale Suchmaschine Yandex.ru, die führenden E-Commerce-Anbieter Ozon.ru und Wildberries.ru sowie die Apps der größten Banken des Landes - Sberbank PJSC und VTB Group - waren von dem Ausfall betroffen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Ria. Hinzu kamen natürlich auch alle anderen Webseiten und Dienste, die mit .ru-TLDs arbeiten.Details zu technischen Probleme wurden bisher nicht bekannt gegeben. Grundsätzlich ist es möglich, dass hinter dem Vorfall einmal mehr Angreifer von Außen stehen, die Russlands digitale Infrastruktur aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine attackieren. Dies wird von russischer Seite normalerweise ohnehin nicht eingestanden, allerdings gibt es bisher auch noch keine Erfolgsmeldung irgendeiner Hacker-Gruppe.Das zuständige Ministerium erklärte später am Dienstag, dass das Problem behoben und der Zugang wiederhergestellt worden sei. Auch soll es sich keineswegs um einen kompletten Ausfall gehandelt haben. Betroffen waren aber wichtige Regionen um die Hauptstadt Moskau, St. Petersburg, Swerdlowsk und Nowosibirsk, sodass es gut sein kann, dass tatsächlich etwas im Backbone des Landes schiefgelaufen ist.Die betroffenen Unternehmen äußerten sich bisher nicht zu dem Vorfall. Es lässt sich also nichts Konkretes darüber sagen, inwieweit die Sache möglicherweise weitergehende Probleme nach sich gezogen hat.