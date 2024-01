Samsung Galaxy S24: Nutzer berichten von Display-Problemen

Ersten Nutzerberichten zufolge soll das neue Samsung Galaxy S24 (Ultra) mit Display-Problemen zu kämpfen haben. Grund dafür scheint ein fehlerhaftes Farbprofil zu sein, das für verwaschene Farben sorgt. Ein Hardware-Defekt kann vorerst nicht ausgeschlossen werden.

Samsung

Verwaschene statt lebendige Farben

Galaxy S24: Letzter Tag der Vorbestellungen

Samsung Galaxy S24 vorbestellen Jetzt mit Pre-Order-Bonus bei Saturn

Zum Angebot

Samsung Galaxy S24 vorbestellen Jetzt mit Pre-Order-Bonus bei Media Markt

Zum Angebot

Samsung begann in diesem Jahr frühzeitig mit der Auslieferung seiner kürzlich vorgestellten High-End-Smartphones Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra. So wurden erste Nutzer bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart beliefert, die sich jetzt auf Reddit und Co. mit Problemen an Samsung und die Community wenden. Ausschlaggebend dafür sind Probleme mit den verbauten AMOLED-Displays und deren Farbdarstellung.Das von vielen Besitzern verwendete Farbprofil "Lebendig" soll im Vergleich zu Vorgängern wie dem Galaxy S23 Ultra oder Galaxy S21 Ultra verwaschene Farben wiedergeben und nicht wie gewohnt die Farbintensität steigern. Dabei sollen nicht nur das Flaggschiff Galaxy S24 Ultra, sondern auch die kompakteren und günstigeren Modelle Galaxy S24 und Galaxy S24+ betroffen sein.Bei aktivem Farbprofil "Natürlich" sollen die Probleme nicht auftreten. Zudem mutmaßen die Nutzer, dass der Wechsel in den "Lebendig"-Modus eventuell überhaupt nicht funktioniert. Ein solcher Bug könnte laut SamMobile vergleichsweise einfach mit einem Software-Update behoben werden. Da sich Samsung bisher nicht zu den Problemen geäußert hat, ist allerdings auch ein Hardware-Defekt nicht auszuschließen.Abseits der möglichen Bugs hinsichtlich der Farbprofile setzt die Samsung Galaxy S24-Familie allgemein auf mehr Leistung, hellere Displays, hochauflösendere Kameras und eine Vielzahl an KI-Funktionen. Die Android-Smartphones mit Display-Größen von 6,2 (S24) über 6,6 (S24+) bis hin zu 6,8 Zoll (S24 Ultra) können bis einschließlich 30. Januar 2024 samt Pre-Order-Vorteilen in Deutschland vorbestellt werden. Dazu gehören eine Speicher­verdopplung und eine großzügige Ankaufprämie für alte Smartphones.