Starfield veröffentlicht erstes massives Update, große Probleme bleiben

Seit dem Start von Starfield im September 2023 haben die Entwickler keinen großen Patch ausgeliefert. Nach Verzögerungen steht jetzt Ver­sion 1.9.47 bereit, das bisher umfangreichste Update. Weitreichende Anpassungen können nicht über bleibende Probleme hinwegtäuschen.

Beta-Version von Update auf Steam, andere Plattformen folgen

Die tägliche Spielerbasis von Starfield ist von fast 150.000 zum Start im letzten September auf aktuell um die 10.000 zusammengeschrumpft. Ein Problem, das immer wieder kritisiert wurde, ist, dass Entwickler Bethesda kein großes Update nach dem Launch geplant hatte. Das letzte Update im Dezember hatte große Bugs nicht behoben und neue mitgebracht.Mit Version 1.9.47 ist jetzt seit Kurzem das größte Update seit Start von Starfield verfügbar - nachdem die Entwickler den Release in der letzten Woche noch einmal verschoben hatten. Insgesamt wurden laut den offiziellen Patchnotes 123 Fehler behoben und Verbesserungen vorgenommen.Wie Gamerant schreibt, haben die Entwickler vor allem bei der Grafik Hand angelegt. Insgesamt 40 der Verbesserungen drehen sich um Anpassungen der Darstellung, dabei sollen vor allem die gängigsten Breitbildformate, 16:10, 21:9 und 32:9, besser unterstützt werden.35 der Anpassungen drehen sich dann um fehlerhafte Quests und Begegnungen, rund ein Dutzend der aufgezählten Verbesserungen sollen Probleme bei der Anpassung von Schiffen ausräumen. Bethesda betont, dass auch an einem der bizarrsten Fehler des Spiels gearbeitet wurde: Asteroiden, die Spielern folgen. Hier wurde ein weiterer "Auslöser" identifiziert, ganz ausgeräumt scheint das Problem aber bislang nicht.Wie bei den vorausgegangenen Updates wird Starfield Version 1.9.47 vorerst nur in der Steam Beta bereitgestellt. Vor dem Release auf anderen Plattformen will Bethesda so noch letzte Tests durchführen. Schaut man auf das bisherige Vorgehen, sollte die breite Veröffentlichung aller Voraussicht nach aber in den nächsten zwei Wochen anstehen. Hier geht es zu den Patchnotes von Starfield 1.9.47.