Diablo 4: Blizzard stellt Season 3 vor - das bietet 'Saison des Konstrukts'

Nächste Woche, genauer gesagt am 23. Januar, startet die dritte Season von Diablo 4 und bisher war nicht klar, was genau sie zum Inhalt haben wird. Nun hat Blizzard die Details dazu bekannt gegeben, denn die "Saison des Konstrukts" wurde nun offiziell vorgestellt.

Blizzard

Vampire tschüss, hallo Konstrukte

Viele neue Inhalte

Zusammenfassung Start der 3. Season von Diablo 4 am 23. Januar

"Saison des Konstrukts" löst Vampir-Thema ab

Neue Inhalte: Roboter

Neue Quests und Gewölbe-Dungeons eingeführt

Drahtgeflochtene Truhe mit höherer Chance auf Loot

Saisonale Bestenlisten und robotischer Gefährte

Gameplay-Verbesserungen wie WASD-Steuerung

Die derzeit noch laufende zweite Season zum neuesten Teil von Blizzards Action-Rollenspiel hat Vampire zum Inhalt, von den Blutsaugern müssen sich Spieler aber nächsten Dienstag verabschieden. Denn am 23. Januar startet um 19 Uhr die Saison des Konstrukts und diese hat Roboter zum Inhalt oder besser gesagt das, was Diablo 4 als solche interpretiert.Blizzard schreibt im dazugehörigen Blogbeitrag : "Uralte Mächte bedrohen Sanktuario. Umgeht mit der Hilfe eures Seneschall-Begleiters die vielen Fallen und zerstörerischen Konstrukte unter der Wüste von Kehjistan. Tief unter dem wirbelnden Sand sammeln sich elementare Mächte, um den bösartigen Mächten des Dämons Malphas zu dienen. Ihr könnt diese verfluchte Bedrohung nur beseitigen, wenn ihr euch weit unter die Oberfläche begebt."Die dritte Season des Spiels wird natürlich einerseits eine neue Quest-Reihe mit sich bringen, andererseits auch neue Gameplay-Inhalte, allen voran einen neuen Dungeon-Typ namens Gewölbe (Englisch: Vaults). Die Gewölbe sind auch der zentrale Ort, um gegen die neuen Konstrukte zu kämpfen. Als Belohnung winkt dort die "Drahtgeflochtene Truhe", diese bietet eine höhere Chance auf legendäre Gegenstände.Spieler bekommen außerdem einen saisonalen, robotischen Seneschall-Gefährten an die Seite gestellt und können sich nun in den Herausforderungen mittels wöchentlicher Bestenlisten vergleichen.Season 3 bietet auch diverse Gameplay-Verbesserungen, darunter nahezu dauerhafte Höllenfluten (mit jeweils fünf Minuten Pause pro Stunde), Unterstützung von WASD-Steuerung auf dem PC, ein zusätzliches Beutetruhenfach und laut Blizzard "Verbesserungen an der Neuverteilung am Fertigkeitsbaum, dem UI beim Handeln von Gold und erhöhten Raten beim Erhalt von Beschwörungsgegenständen für die Bestie im Eis" durchgeführt.