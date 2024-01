Abseits der neuen RTX Super-Grafikkarten spricht Nvidia auf der CES 2024 über die Neuerungen für seinen Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now . Unter anderem sind höhere Auflösungen, G-Sync-Support, Tages­abonnements und die Aufnahme neuer AAA-Spiele geplant.

Im Vergleich zu den Flatrate-Angeboten von Microsofts Xbox Cloud Gaming und Amazon Luna gehört Nvidia GeForce Now zu den aktuell leistungsstärksten, aber auch preisintensiveren Spiele-Streaming-Plattformen, die bereits vorhandene Spiele-Bibliotheken (z.B. Steam, GOG, Epic Games, Ubisoft etc.) über die Cloud zugänglich machen.Für den Start in das Jahr 2024 hat sich der Chiphersteller einiges vorgenommen, wie man jetzt auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas verkündet.Aus spielerischer Sicht soll der Katalog von derzeit mehr als 1800 unterstützten Titeln um weitere Games des Publishers Activision Blizzard erweitert werden. Dazu gehören nach der kürzlichen Veröffentlichung von Call of Duty unter anderem die beiden AAA-Spiele Diablo 4 und Overwatch 2. Weiterhin ist die Rede von Honkai: Star Rail, Exoprimal und Pax Dei.Technisch erweitert Nvidia die GeForce Now Ultimate-Mitgliedschaft zusätzlich um die G-Sync-Technologie, um die Bildwiederholraten kompatibler Monitore mit der Streamingrate zu synchronisieren und somit ein Stottern des Bildes zu ver­hin­dern und die Latenz zu minimieren. Für letzteres wird zusätzlich die Nvidia Reflex-Technik verantwortlich sein, die zukünftig auch in 4K-Auflösungen bei 60 bzw. 120 FPS greift.Mobile Spieler werden zudem die Möglichkeit erhalten, in einer Quad-High-Definition-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, kurz QHD) auf Android-Geräten zu spielen und gleichzeitig von einer verbesserten Tastatur- und Mausunterstützung zu profitieren. Somit können Smartphones und Tablets zukünftig noch näher an eine klassische PC-Nutzung heranrücken.Um die Leistung, Auflösung und Sitzungsdauer von Nvidia GeForce Now zu erhöhen, muss eine Priority- bzw. Ultimate-Mitgliedschaft eingegangen werden. Aktuell werden dabei für sechs Monate 55 Euro respektive 109 Euro fällig. Die maximale Leistung beinhaltet die eines GeForce RTX 4080-Setups mit Raytracing, 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS.Nun kündigt Nvidia passende Tagesabos an, die 24 Stunden ununterbrochene Spielzeit bieten sollen und mit 3,99 US-Dollar (Priority) bzw. 7,99 US-Dollar (Ultimate) zu Buche schlagen. In Deutschland sollen sich die Preise für den Daypass auf 4,39 Euro und 8,39 Euro belaufen. Im Vergleich dazu liegen die klassischen Mitgliedschaften auf den Monat heruntergerechnet bei 9,17 Euro bzw. 18,17 Euro.Der Startschuss für die neuen Spiele, das Technik-Upgrade und die Nvidia GeForce Now Tagespässe dürfte in den nächsten Wochen erfolgen.