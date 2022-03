Sigil - Kostenloser eBook-Editor

eBooks erstellen und bearbeiten

Mit der kostenlosen Software Sigil 1.9.2 lassen sich eBooks im verbreiteten EPUB-Format erstellen und bearbeiten. Dies geschieht über einen WYSIWYG-Editor zur Sofortansicht, kann aber auch über den Quelltext in der Code-Ansicht erfolgen. Anders als eine normale Textverarbeitung ist das Open-Source-Programm speziell für die eBook-Bearbeitung geeignet.Sigil kann bestehende Texte in Form von TXT, HTML und EPUB mit Formatkorrektur importieren und prüft bei der Erstellung auch die Konformität zum EPUB-Format sowie dank HTML Tidy bei HTML-Inhalten. Bei den Bildformaten kommt es mit JPG-, GIF-, PNG- und SVG-Dateien zurecht. Zudem beherrscht es die komplette UTF-16-Kodierung.Mit an Bord sind unter anderem außerdem ein Metadaten-Editor, eine Rechtschreibprüfung, Regex-Support (reguläre Ausdrücke) bei der Suche sowie die Unterstützung von Plug-ins, die aus dem Internet heruntergeladen werden können. Auf der Distributionsplattform GitHub gibt es auch Versionen für Linux und Mac OS X zum Download.Weitere nützliche Software im Umgang mit eBooks sind beispielsweise das Verwaltungsprogramm Calibre , der Icecream EBook Reader oder das Download- und Konverter-Tool Ebola Die aktuelle Version steht derzeit nur für 64-Bit-Systeme bereit.