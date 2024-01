Mehr Leistung: Nvidia korrigiert RTX 4070 Super-Spezifikationen

Die im Rahmen der CES 2024 angekündigte GeForce RTX 4070 Super sorgt nach ihrer Vorstellung für eine Überraschung. Nvidia korrigiert die fälschlicherweise in Umlauf gebrachten Angaben zum L2-Cache, der nun mit 48 MB deutlich höher ausfällt als zuvor angenommen.

L2-Cache wird nach oben hin korrigiert

Neue GeForce RTX 40 Super Serie

RTX 4070 Super: Weitere Daten und Preise

Nvidia-Grafikkarten bei Saturn Die günstigen GPUs im Überblick

Zum Angebot

Zusammenfassung Nvidia korrigiert L2-Cache-Angaben der RTX 4070 Super

Fehler bei Nvidia: RTX 4070 Super hat 48 MB L2-Cache

RTX 4070 Super: 7168 Shader-Einheiten, 56 Compute Units

12 GB GDDR6X-Speicher und 35 TFLOPS Leistung bei der RTX 4070 Super

RTX 4070 Super ab 17. Januar für 659 Euro erhältlich

RTX 4080 Super kommt Ende Januar für 1109 Euro

Mit seinem Super-Trio konnte Nvidia auf der Consumer Electronics Show viele Gamer überzeugen. Die neuen High-End-Grafikkarten des US-amerikanischen Chipherstellers bieten mehr Leistung sowie teilweise mehr Speicher und das bei gleichbleibenden oder gar sinkenden Preisen (UVP). Bei der Bekanntgabe der technischen Daten ist Nvidia allerdings ein Fehler unterlaufen.So sollte die kleinste der neuen Super-Grafikkarten, die Nvidia GeForce RTX 4070 Super, mit einem nur 36 MB großen L2-Cache auskommen. Still und leise wurde diese Angabe jetzt aktualisiert. Der Wert springt um 33 Prozent nach oben und wird nun mit 48 MB und einer Anbindung mit 504 GB/s gelistet. Somit setzt sich die Super-Variante nicht nur hinsichtlich der Compute Units und Shader-Einheiten weiter von der RTX 4070 ab.Neben dem 48 MB großen L2-Cache setzt die Nvidia GeForce RTX 4070 mit AD104-GPU (Ada-Lovelace-Architektur) auf 7168 Shader-Einheiten und 56 Compute Units. Außerdem sind 12 GB GDDR6X-Speicher mit einem Durchsatz von 21 Gbps und einem 192-Bit-Interface an Bord.Auf dem Papier steht eine Performance von 35 TFLOPS gegenüber den etwa 29 TFLOPS der RTX 4070. In der Praxis rechnet Nvidia mit einer Mehrleistung von etwa 15 Prozent bei leicht steigendem Strom­ver­brauch (TDP) von bis zu 220 Watt.Nvidias Founders Edition der GeForce RTX 4070 Super wird ab dem 17. Januar 2024 für 659 Euro (UVP) erhältlich sein. Preis­lich liegt sie damit auf dem anfänglichen Niveau der RTX 4070. Wenige Tage später folgen die RTX 4070 Ti Super (24. Ja­nu­ar) und RTX 4080 Super (31. Januar) zu Preisen von 889 Euro respektive 1109 Euro. Letztere ist somit 200 Euro güns­ti­ger als die im November 2022 er­schie­ne­ne RTX 4080.