Nvidia hat nun die mit Spannung erwarteten neuen RTX-GPUs vor­ge­stellt und alle Einzelheiten zu GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti und GeForce RTX 4080 Super verraten. In den letzten Wochen gab es dazu interessante Vorabmeldungen , die sich jetzt bestätigen.

Mehr Leistung, kräftige Preissenkung

Neue GeForce RTX 40 Super Serie

Highlight 4080 Super

Spezifikationen

RTX 4070 Super

Nvidia hat im Rahmen der diesjährigen CES drei neue Grafikkarten der RTX 40-Super-Serie vorgestellt, die mehr Leistung zu ähnlichen oder besseren Preisen als bestehende Karten bieten. Die neuen GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super und GeForce RTX 4080 Super ersetzen dabei ihre Vorgänger GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti und GeForce RTX 4080. Die neue Super-Serie wird noch im Januar erhältlich sein.Den Anfang macht die RTX 4070 Super am 17. Januar. Diese Variante soll dann für 599 Dollar zu haben sein, wie schon die RTX 4070 zum Marktstart im April 2023. Die RTX 4070 bleibt weiterhin im Programm und wird künftig zu einem niedrigeren Preis von 549 Dollar angeboten.Die RTX 4070 Ti Super soll dann ab dem 24. Januar für 799 Dollar zu haben sein. Nvidia stellt den Verkauf der RTX 4070 Ti ein.Die Preisgestaltung der RTX 40-Serie war bisher immer ein großer Knackpunkt für Gamer, insbesondere mit dem Blick auf die RTX 4080. Das wird sich jetzt ein wenig ändern. Nvidia ersetzt die GPU durch die RTX 4080 Super und senkt den Preis um ganze 200 Dollar auf neu 999 Dollar, wenn sie am 31. Januar auf den Markt kommt.Die Preise für Deutschland wurden bisher nicht bestätigt, man kann aber davon ausgehen, dass die 4080 Super 1109 Euro kosten wird - wenn sich Nvidia an die zuvor genutzten "Umrechnungskurse" hält. Die Preissenkung dürfte AMD nun stark unter Druck setzen.Die RTX 4080 Super wird mit Nvidias AD103-Chip ausgeliefert, ist also nicht abgespeckt wie die RTX 4080 davor. Es gibt mehr CUDA-Kerne und einen schnelleren Speicher mit einer Bandbreite von 736 GB/s. Gleich geblieben sind 16 GB G6X geliefert und eine Leistungsaufnahme von bis zu 320 Watt.Die RTX 4070 Ti Super sieht so aus, als könnte sie die interessanteste Karte aus dem Trio der RTX 40-Super-GPUs sein. Nvidia erhöht den Arbeitsspeicher auf 16 GB G6X, und es wird auf den 256-Bit-Speicherbus aufgerüstet, der bei den RTX 4080 / 4090-Karten zu finden ist, anstatt des 192-Bit-Busses bei der ursprünglichen RTX 4070 Ti.In Kombination mit mehr CUDA-Kernen fühlt sich dies wie ein größeres Upgrade an als die RTX 4080 Super. Nvidia sagt, dass man mit der RTX 4070 Ti Super etwa 10 Prozent mehr Leistung im Vergleich zur ursprünglichen RTX 4070 Ti sehen wird. Nvidia musste auch nicht mehr Stromverbrauch opfern, um diese verbesserte Leistung anzubieten. Die RTX 4070 Ti Super wird mit der gleichen Leistungsaufnahme von bis zu 285 Watt ausgeliefert wie das Original.Nvidia behauptet, dass die neue RTX 4070 Super schneller als eine RTX 3090 ist und dabei mit bis zu 220 Watt weniger Strom verbraucht. Das sind nur 20 Watt mehr als die ursprüngliche RTX 4070. Während sie mit demselben 192-Bit-Speicherbus und 12 GB G6X-Speicher ausgestattet ist, erhöht Nvidia die Anzahl der CUDA-Kerne, um ihr einen Leistungsschub zu verleihen.Nvidia schreibt, dass die Leistung der RTX 4070 Super gegenüber der ursprünglichen RTX 4070 um etwa 15 Prozent gesteigert werden konnte. Sowohl die RTX 4080 Super als auch die RTX 4070 Super werden als Founders Edition erhältlich sein.