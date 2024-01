Secure-Boot: Microsoft terminiert vierte Stufte der Sicherheitsänderung

Microsoft hatte bereits im Mai vergangenen Jahres ein wichtiges Update für Windows 10 und Windows 11 bereitgestellt, das eine sogenannte Sicherungshärtung mit sich brachte. Dabei wurde eine UEFI-Schwach­stelle geschlossen und anfällige Bootmanager veröffentlicht.

Umgang mit Boot-Managern

Zeitplan für die Updates

Erstbereitstellung - Diese Phase begann mit Updates, die am 9. Mai 2023 veröffentlicht wurden, und bot grundlegende Risikominderungen mit manuellen Schritten, um diese Risikominderungen zu ermöglichen.

- Diese Phase begann mit Updates, die am 9. Mai 2023 veröffentlicht wurden, und bot grundlegende Risikominderungen mit manuellen Schritten, um diese Risikominderungen zu ermöglichen. Zweite Bereitstellungsphase - Diese Phase begann mit Updates, die am 11. Juli 2023 veröffentlicht wurden und vereinfachte Schritte zum Aktivieren der Risikominderungen für das Problem hinzugefügt haben.

- Diese Phase begann mit Updates, die am 11. Juli 2023 veröffentlicht wurden und vereinfachte Schritte zum Aktivieren der Risikominderungen für das Problem hinzugefügt haben. Dritte Bereitstellung - In dieser Phase werden zusätzliche Risikominderungen für den Start-Manager hinzugefügt. Diese Phase beginnt frühestens am 9. April 2024.

- In dieser Phase werden zusätzliche Risikominderungen für den Start-Manager hinzugefügt. Diese Phase beginnt frühestens am 9. April 2024. Erzwingung - Die letzte Erzwingungsphase, durch die die Risikominderungen dauerhaft werden. Diese Phase beginnt frühestens am 8. Oktober 2024.

8. Oktober 2024 oder später - obligatorische Erzwingungsphase

Wenn Updates für die Erzwingungsphase veröffentlicht werden, fügen sie Folgendes hinzu:

Die Sperrungen (Codeintegritäts-Startrichtlinie und Verbotsliste für den sicheren Start) werden programmgesteuert erzwungen, nachdem Updates für Windows auf allen betroffenen Systemen installiert wurden, ohne dass die Option deaktiviert werden kann.

Microsoft hat zudem noch eine Liste herausgegeben , mit der Nutzer einen möglichen BlackLotus UEFI-Bootkit-Angriff auf den eigenen Rechner erkennen können.Die nachfolgenden Updates und weitere Änderungen im Umgang mit Boot-Managern, die Microsoft damals einführte, waren aber laut dem Konzern nur ein Anfang. Im Anschluss begann man mit der Umstellung der Boot-Manager, die in vier Phasen eingeteilt wurde. Bisher hieß es, dass die finale, vierte Phase im Juli starten wird. Dazu gibt es jetzt eine Änderung.Wie das Online-Magazin Deskmodder entdeckt hat, wurde der Termin nach hinten verschoben. Die letzte Phase beginnt nun am 8. Oktober 2024.Diese Änderungen sind von besonderer Wichtigkeit, denn es gab Berichte über die aktive Ausnutzung der Sicherheitslücke. Es gab ein erstes UEFI-Bootkit, welches das Secure Boot-Feature von Windows überwinden konnte und somit Schadsoftware an den Sicherheitsfunktionen vorbei auf den PC brachte.Microsoft hat dazu jetzt in einem Support-Dokument über KB5025885 (Verwalten der Windows-Start-Manager-Sperrungen für Secure Boot-Änderungen im Zusammenhang mit CVE-2023-24932) Folgendes ergänzt:Updates werden wie folgt veröffentlicht:Zur letzten Phase gibt es zudem noch weitere neue Details. Microsoft informiert Nutzer wie folgt: